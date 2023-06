Poetul Sorin Dumitrache și-a lansat a 11-a carte de poezii, la Târgu-Jiu! ,,Io… sunt un prost, un volum în care se regăsesc mulți dintre gorjeni”

Sorin Dumitrache este un poet nonconformist dar updatat vremurilor actuale. Din acest motiv, poezia sa este atât de actuală, are mesaj și transmite emoție. Toate acestea le-a transmis autorul și sâmbătă, după-amiază, la Târgu-Jiu, la lansarea ultimului sau volum de poezie, cel cu numărul 11, intitulat ,,Eu …sunt un prost..”, eveniment găzduit de Muzeul Județean ,,Al.Ștefulescu”.

Născut în județul vecin, Vâlcea, Sorin Dumitrache locuiește, de o lungă perioadă de timp, în județul Alba unde muncește ca electrician la o companie. Profesia sa i-a deschis ușile spre poezie, dar mai bine spus, dorința sa de a face bine și acte de caritate au legat toate acestea de poezie. Acum, Sorin Dumitrache face bine celor care iubesc poezia și face la fel de bine celor care scriu poezie și nu își pot publica creațiile, din lipsa de bani. Într-un cuvânt, la fel ca un electrician care repară o instalație electrică, așa Sorin Dumitrache a reușit să-și realizeze propria rețea de oameni buni, iubitori de frumos, o rețea legată la poezie dar alimentată de bun, de iubire și de patriotism.

Sorin Dumitrache culege prieteni din locurile unde își poartă poemele, și nu caută premii sau diplome, ci oameni dispuși să nu uite de umanitate, de semenii lor și de inima lor de români.

Lansarea cărții a fost un succes și totodată un spectacol care a mărit rețeaua de poezie a lui Sorin Dumitrache și a extins-o și spre județul Gorj, locurile unde l-am purtat armata și, cu ani în urmă, și vrei doi ani de activitate profesională.

A.S.

Mesajul lui Sorin Dumitrache, purtat de poezie, înapoi, la Gorj:

revin la Târgu-Jiu ca un copil

ce-i apăsat de griji și îndoieli…

sunt tot frumos dar parcă mai umil…

am învățat din unele greșeli…

am fost ținut cu lacrima la uși

dar rătăcind sub bolta cea albastră

mereu am fost de partea lui Brâncuși…

mereu am fost de partea dumneavoastră…

m-am uns în apa Jiului cu mir

și am făcut prin vremi pe îndrăznețu’

că m-am născut urmaș de Vladimir…

și fiu de al Mariei Lătărețu…

acum mă-ntorc cu-ntregul meu trecut,

tot ce vă cer cu sufletu-mi sfiit…

o ,,masă a tăcerii’’…,,un sărut’’…

și-un dor nedefinit de…,,infinit’’…

că am trecut prin fel de fel de stări

dar v-am purtat în inima-mi curată…

chiar de-am trăit mereu prin depărtări

eu v-am iubit sub ,,formă continuată’’.