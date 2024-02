PNL Gorj cere ieșirea de la guvernare. Biroul șefului Consiliului Județean, luat cu asalt

Consiliul Județean Gorj a fost acuzat, ieri, de către liberali că împarte discreționar banii pentru primării. Astfel, prefectul Iulian Popescu, senatorul Ion Iordache, trei consilieri județeni și câțiva primari au luat cu asalt biroul președintelui CJ, Cosmin Popescu, pentru a-i cere socoteală.

CJ Gorj a votat ieri hotărârea privind împărțirea banilor către primăriile din județ, adică sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027, precum și cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2025, 2026 și 2027, după cum a precizat instituția.

,,Ce se întâmplă astăzi, la Consiliul Județean, cu această propunere de buget, este o discriminare și o umilință la adresa cetățenilor, comunităților, nu la adresa primarilor sau politicienilor. Nu este moral, normal și nu este nici legal ce se întâmplă la Consiliul Județean, să spui atâtor oameni, reprezentanților comunităților că fac doar ce vor ei… De aceea, noi am luat decizia astăzi, în urma acestor discuții să solicităm conducerii centrale a partidului să ieșim de la guvernare. Noi nu putem doar să purtăm povara acestei coaliții, iar beneficiile să le primească PSD-ul. Nu este corect față de oameni, față de primarii noștri să se întâmple astfel de lucruri și mesajul nostrum este că organizația PNL Gorj solicită ieșirea de la guvernare”, a declarat, ieri, senatorul Ion Iordache, liderul PNL Gorj.

Prefectul Iulian Popescu a declarat: ,,Asistăm la un nou episod de guvernare ticăloasă aici, în Gorj, un episod de administrație ticăloasă dintr-un lung serial care durează de 34 de ani. Bugetul CJ, Consiliul Județean ca instituție și întregul județ au fost luate, capturate pe persoană fizică. Astăzi am asistat la discuția președintelui CJ și primarii aduși aici, și am văzut o atitudine sovietică pe care o vedeam dispărută demult, este o atitudine a pumnului în gură: ”dacă nu vă place, nu aveți ce face, noi suntem la guvernare… Eu propun, consilierii votează, consilierii mei votează așa că fac cum vreau eu”. Nu este nici etic, nici moral, cum spunea și domnul senator, banii sunt publici, discutăm de șansa unei comunități de a se dezvolta, de a supraviețui, iar asta este o continuitate de supraviețuire în județul Gorj, nu este nicio discuție despre criterii, despre performanță, despre încurajarea atragerii fondurilor europene, de a susține co-finanțări, ci exact acei primari care au excedente bugetare, care dovedesc lipsă de performanță, de capacitatea de a cheltui, de a face proiecte utile pentru comunitate, de a investi acești bani în viitorul comunității, acei primari primesc și mai mulți bani fără niciun criteriu, fără niciun proiect, fără a prezenta ceva, doar un table cu adeziuni la PSD”, a spus acesta.

După ce liberalii au mers peste președintele CJ Gorj, Cosmin Popescu, acesta a declarat: ,,De fiecare dată am respectat legea și respect legea, fie că e vorba de Codul administrativ, fie de legea bugetului de stat, de normele impuse de Finanțele Publice, niciodată nu am încălcat legea, drept dovadă că în șapte ani de zile nicio hotărâre nu a fost contestată. Sigur că sunt nemulțumiri, fiecare primar vrea sume cât mai mari. Oportunitatea se stabilește de către Consiliul Județean prin vot. Nu cred că în șapte ani de zile ați auzit de vreun primar pus în dificultate în implementarea unui proiect din bugetul de stat, sau din fonduri europene. Toți au primit sprijinul Consiliului Județean și toți au finalizat aceste proiecte. Așa se va întâmpla și în acest an. Este doar o primă etapă, urmează rectificări bugetare, Vorbind de excedent. Excedentele au o anumită definiție în lege, iar excedentul se înregistrează la data de 31 decembrie 2023, ca urmare a sumelor menționate în fiecare buget cu titlul de co-finanțare pentru proiecte europene, pentru proiecte din bugetul de stat. Excedentul se poate constitui ca urmare a contractelor nefinalizate în anul 2023, este înregistrat ca urmare a neefectuării plăților în lunile noiembrie și decembrie, ca urmare a actului normative prin care au fost sistate plățile pe ultimele două luni ale anului trecut. Știu foarte clar excedentul la fiecare primărie, iar cele care au sume de bani necheltuite, aflate la dispoziție, neangrenate printr-o procedură de achiziție publică, nu au primit niciun ban. Sunt 36 de milioane repartizate din cota de TVA și 11 milioane de lei pentru întreținerea drumurilor este foarte mică. Dar, avem asigurarea guvernului că toate sumele vor fi asigurate prin Hotărâre de Guvern din Rezerva Bugetară, astfel încât, nicio comunitate din România să nu fie pusă în dificultate. Situația nu e numai la Gorj, dar, de fiecare dată, Marcel Ciolacu intervine și rezolvă problemele. Și Târgu Jiu și Novaci au primit sumele necesare să ducă la bun sfârșit proiectele începute”.

Referitor la ieșirea de la guvernare cerută ieri de către PNL Gorj, Cosmin Popescu a mai precizat: ,,Eu fac politică local, de politica națională se ocupă domnul Marcel Ciolacu și domnul Nicolae Ciucă. Ce s-a întâmplat astăzi a fost un prim pas de campanie electorală pentru data de 9 iunie… Mă așteptam să vină mai mulți, dar au venit mai puțini. Eu nu am nicio problemă, răspund oricărui primar, mă uit în ochii lui, pentru că știu că de fiecare dată când a apelat eu l-am ajutat. Nu plec ochii în jos, fiindcă i-am ajutat de fiecare dată. Am vorbit cu primarii și au înțeles mesajul, fiindcă eu lucrez pentru ei și pentru comunitățile pe care le reprezintă. Lucrez pentru Gorj”, a mai precizat ieri, șeful CJ, Cosmin Popescu.

Consiliul Județean a pus la dispoziția presei situația sumelor repartizate primăriilor din județ, așa cum a fost votată în ședința de ieri.

M. C.H.