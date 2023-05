Plus în apărare! CSM Târgu Jiu a transferat-o pe Sabrina Lazea: ,,O monitorizăm de anul trecut”

CSM Târgu Jiu a prezentat al treilea transfer al verii. Din sezonul viitor, pentru echipa lui Liviu Andrieș va juca Sabrina Giulia Lazea. Jucătoarea, în vârstă de 25 de ani, a făcut parte în acest campionat din lotul Slatinei. În Liga Florilor a mai jucat pentru CSM Deva și HC Zalău, cu ultima formație cucerind și bronzul național. Deși născută la Roma, Sabrina a început handbalul la Făgăraș, acolo unde își are originea familia ei. Lazea a semnat un contract valabil pentru sezonul viitor cu CSM Târgu Jiu și a declarat că vrea să contribuie la formarea ,,celei mai bune apărări din campionat”. ,,Echipa din Târgu-Jiu a prezentat mult interes față de mine și în momentul în care simt că sunt dorită undeva, înseamnă că locul meu este acolo. A fost o echipă care a ieșit în evidență în acest an, o echipă la care se vrea handbal de calitate și un handbal modern, cum se joacă în momentul de față, în viteză și spectaculos. Este o echipă care a produs surprize și care sunt sigură că va produce surprize plăcute și în sezonul viitor. Am mai multe motive, dar vă voi spune doar două, care pentru mine sunt foarte importante. Pe de o parte seriozitatea cu care se abordează acest sport acolo și interesul dat de cei din conducerea clubului pentru performanță, iar, pe de altă parte, faptul că echipa a avut una dintre cele mai bune apărări din campionat în acest an competițional. Cum eu sunt specializată pentru faza de apărare, pentru mine a fost un motiv serios să semnez și să contribui anul viitor să avem cea mai bună apărare”, a declarat Sabrina pentru csmtargujiu.ro. Lazea evoluează ca inter dreapta și crede că se va adapta rapid la Târgu-Jiu, mai ales că adoră să joace cu sala plină.

,,Le cunosc pe majoritatea fetelor. Ne întâlnim de câțiva ani din postura de adversare și abia aștept să ne cunoaștem și din postura de colege.

Cu Ana Ciolan și Andreea Mihart am fost colegă la Zalău și aștept să ne reîntâlnim la aceeași echipă. Eu personal când intru în teren iubesc sentimentul de ,,piele de găină” când sala e plină, cel mai probabil acesta este cel mai frumos sentiment când joci, să știi că ai susținerea suporterilor și că cineva se bucură alături de tine. Abia aștept să-i cunosc și să facem o echipă bună, pentru că și ei fac parte din echipa noastră!”, a mai spus noul transfer. Simone Bohme și Andreea Mihart sunt celelalte două achiziții ale verii.

Potrivit conducerii, alte patru handbaliste urmează să fie prezentate la CSM Târgu Jiu pentru sezonul viitor. ,,Pe Sabrina o monitorizăm de anul trecut, am vrut să o luăm atunci, dar deja semnase cu cei de la Slatina. Este o foarte bună apărătoare, o jucătoare agresivă, iar gândul nostru a fost să întărim defensiva. Sunt convins că va aduce acel plus de agresivitate și combativitate. Sunt calități pe care le-am avut și anul acesta, dar avem nevoie de mai multe jucătoare de acest fel, pentru că, pe finalul acestui campionat, s-a simțit lipsa unor handbaliste care pot să facă diferența”, a declarat antrenorul Liviu Andrieș.

Cătălin Pasăre