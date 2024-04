Plimbarea cu ATV-ul i-a adus o condamnare

Un tânăr din municipiul Motru a fost condamnat la un an de închisoare după o plimbare cu ATV-ul, însă executarea este amânată timp de doi ani. Asta înseamnă că dacă nu comite alte fapte în acest timp, practic sancțiunea se șterge și nu mai este trecută în cazier.

Bărbatul de 32 de ani a fost prins conducând un ATV neînmatriculat și neînregistrat în circulație și fără a deține permis auto. Fapta a fost săvârșită în urmă cu un an. Gorjeanul, însoțit de un prieten, a vrut să testeze ATV-ul, întrucât nu îl mai pornise de când îl achiziţionase, așa că a ieșit la o plimbare pe dealurile din apropiere. La întoarcerea spre casă, a circulat câțiva metri pe DC 46 Râpa, fiind oprit de poliţie. „Fiindu-i solicitate actele autovehiculului şi cele personale, inculpatul a declarat că a cumpărat ATV-ul în urmă cu circa 2 ani, dar că nu l-a înscris în circulaţie. De asemenea, inculpatul a declarat că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Astfel, organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat în circulaţie şi de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere şi au ridicat autovehiculul în vederea prezentării sale la Registrul Auto Român, pentru a se stabili dacă face parte din vreo categorie de vehicule supuse omologării în vederea admiterii în circulaţie. În urma identificării făcute de RAR Bucureşti, s-a stabilit că ATV-ul marca Bashan, proprietatea inculpatului, făcea parte din categoria de omologare L7e (cvadricicluri grele), definită conform Regulamentului UE nr. 168/2023. Această categorie de vehicule se supune omologării în vederea admiterii în circulaţie”, potrivit rechizitoriului.

Pentru că nu are cazier și a recunoscut fapta, tânărul a fost condamnat la un an de închisoare, executarea pedepsei fiind însă amânată pe un termen de supraveghere de doi ani. În acest timp, bărbatul va trebui să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj și să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa. Dacă nu va comite alte infracțiuni în acest timp, bărbatul va avea cazierul curat. Sentința pronunțată de Judecătoria Motru nu este definitivă.

I.I.