Pigliacelli, îndepărtat de la Craiova?

Portarul italian al Universităţii, Mirko Pigliacelli (29 de ani), şi-a terminat aventura în Bănie. Craiova a remizat cu Sepsi, 2-2, în prima etapă a noului sezon, iar goalkeeperul gazdelor a avut o intervenţie providenţială în minutul 7 al prelungirilor. Deşi a fost unul dintre cei mai buni portari din Liga 1, Pigliacelli a spus că oferta de prelungire a contractului nu a mai venit din partea Universităţii. Mirko, a cărui înţelegere cu Craiova expira în vară, pleacă acum în ţara natală, unde va semna cu Palermo (Serie B). „E grea despărțirea. Eu trebuia să îmi fac datoria, să joc la echipa care mă plătește, nu m-am gândit că mă pot accidenta. A fost un meci foarte echilibrat. Noi am avut 2-0, dar ei au avut 4-5 ocazii. Cred că e un rezultat corect. Contractele se fac în doi. Până acum o lună am tot vorbit cu conducerea și au zis că prelungim, prelungim. N-a mai sunat nimeni, apoi a venit oferta de la Palermo și nu am putut să refuz. Eu merg într-un oraș mare, o echipă importantă și sper să promovăm în Serie A. Mulțumesc celor de la Craiova, s-au comportat incredibil cu mine. România e a doua mea casă”, a spus italianul la finalul confruntării cu Sepsi.

Pleacă şi Gustavo?

Eroul Craiovei din meciul cu Sepsi, brazilianul Gustavo (30 de ani), cel care a reuşit o dublă pentru olteni, este dorit în prima ligă din Iran. Şi mijlocaşul s-ar putea despărţi de juveţi pentru aproximativ 250 de mii de euro. ,,M-am bucurat că am dat două goluri, dar sunt foarte trist că s-a terminat egal. Păcat, am condus cu 2-0. Trebuie să vedem unde am greșit, ce trebuie să schimbăm. Am intrat pozitiv, pregătit și s-a văzut. Pot să plec, pot să nu plec, vedem ce se întâmplă. Nu știu, sunt foarte multe voci, nu se știe. După un sezon bun, e normal să se intereseze cluburi de mine. Acum sunt aici la Craiova. Mai un an de contract, dar depinde, dacă vine ceva bun pentru club și pentru mine, e greu să rămân”, a declarat Gustavo. Brazilianul a mai fost vândut o dată de Universitatea Craiova. Sosit liber de contract în Bănie, în vara lui 2016, de la ACR Messina, jucătorul a plecat doi ani mai târziu la Liaoning FC, pe 850.000 de euro.

Suferă înainte de duelul european

Craiova a părut, din nou, că a picat fizic în finalul meciului cu Sepsi, când a fost şi egalată.

Debutul lui Laszlo Balint nu i-a entuziasmat pe fanii olteni, care le-au reproşat favoriţilor, după ultimul fluier, că nu au mai existat pe teren după golul doi marcat de Gustavo.

Principalul din Bănie a recunoscut că mai sunt lucruri de pus la punct.

,,Modul în care am gestionat ultimele 20 de minute ne-a costat două puncte. Să nu uităm că am jucat împotriva unui adversar foarte bun. Puteam să și câștigăm, dar să și pierdem, pentru că spre final Mirko a avut acea intervenție foarte bună. Am suferit, dar este totuși un punct. E clar că mai avem foarte mult de muncă. Trebuie să facem rapid o analiză și să încercăm să îmbunătățim cât se poate de repede lucrurile, pentru că trebuie să mergem cu curaj și încredere în Albania. Categoric afectează moralul acest rezultat, băieții erau cu capetele în pământ“, a comentat antrenorul alb-albaștrilor. Manșa întâi a dublei cu FK Vllaznia Shkoder, din turul doi preliminar al Europa Conference League, va avea loc joi, 21 iulie, de la ora 22.00.

Cătălin Pasăre