Pigliacelli, ca și plecat! Craiova insistă pentru Ișfan

Portarul italian Mirko Pigliacelli (28 ani) se va despărți de juveți în această vară. Președintele Universității Craiova, Sorin Cîrțu, a confirmat că italianul vrea să se întoarcă în țara natală. Contractul goalkeeper-ului expiră în 2023, iar oltenii ar fi tentați să nu-l piardă pe titularul din Bănie fără o compensație financiară. Palermo, promovată în Serie B, este interesată de Pigliacelli, cotat la 1,4 milioane de euro. Totuși, suma de transfer ar fi în jur de 150 de mii de euro. „Se pare că va pleca. Deocamdată nu e nimic oficial. Nu e încă nimic sigur. Discutăm despre Lazar sau alt portar doar în momentul în care Pigliacelli pleacă la Palermo sau în altă parte. Nu e vorba de nicio afacere. E un jucător care și-a făcut pe deplin datoria și e de 5-6 ani la echipă. Are și el dorința asta de a merge acasă. Are copil și vrea să fie în Italia, aproape de familie”, a declarat Cîrțu. Mirko Pigliacelli a jucat 141 de meciuri pentru Universitatea Craiova, cu care a câștigat Cupa și Supercupa României. A fost de două ori ales în echipa ideală a sezonului și este singurul portar activ din primul eșalon care are în palmares un gol marcat.

În altă ordine de idei, potrivit ProSport, Craiova vrea să-l transfere pe mijlocașul Alexandru Mihai Işfan (22 de ani), de la FC Argeş. În stagiunea precedentă, fotbalistul venit de la CS Mioveni a reuşit 4 goluri şi un assist în 42 de apariţii în toate competiţiile. Universitatea a făcut două achiziţii în vara aceasta, fundaşii Rui Silva şi Ivan Martic, ambii fiind liberi de contract.

Cătălin Pasăre