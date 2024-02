Petev, înainte de jocul cu Petrolul: ,,Trebuie să fim mai convingători”

Universitatea Craiova vrea să-și prelungească seria de patru meciuri fără eșec cu un rezultat pozitiv la Petrolul. Oltenii nu au evoluat grozav în ultimele întâlniri, dar un succes le-ar asigura elevilor lui Ivaylo Petev intrarea în play-off. Antrenorul bulgar speră ca echipa să fie bine din punct de vedere fizic, având în vedere că urmează o deplasare la numai trei zile de la meciul cu FC Voluntari. ,,Ne așteaptă un meci greu, Petrolul joacă foarte bine acasă și cel mai important este să ne recuperăm din punct de vedere fizic. Ştiu că au suporteri fierbinți, suntem obișnuiți, dar noi trebuie să fim mai convingători ca în etapa precedentă și să creștem de la meci la meci. Trebuie să facem totul pentru a obține cele trei puncte”, a declarat antrenorul bulgar înainte de etapa intermediară. Alex Mateiu revine în lot după suspendarea din runda precedentă și are șanse mari să fie titular la Ploiești. Mijlocașul central știe că urmează o confruntare foarte dificilă, cu o formație care are același obiectiv: pătrunderea în primele șase la finalul sezonului regulat.

,,Va fi un meci extrem de greu, știm cu toții că Petrolul are o echipă extrem de bună, o echipă de valoare care evoluează foarte bine pe teren propriu. Sper să mergem acolo cu încredere și să obținem cele trei puncte. Starea de spirit la echipă este bună, victoria aduce mai multă încredere. Sper să continuăm tot așa și să legăm victoriile de acum încolo. Mă așteptam ca ei să aibă un traseu bun, dar vrem să ne întoarcem acasă fericiți”, a declarat Mateiu. Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova contează pentru runda a 28-a a Superligii. Meciul de pe Stadionul ,,Ilie Oană” începe la ora 18.30. Înaintea confruntării, prahovenii ocupă locul 8, cu 35 de puncte, iar ,,juveții” sunt pe 4 cu 42 de puncte. Ionuț Coza va fi centralul partidei, ajutat de Vladimir Urzică și Alexandru Vodă.

Cătălin Pasăre