Petev a vorbit despre schimbarea sa înainte de Craiova – Voluntari: ,,Este posibil!”

Universitatea Craiova este nevoită să câștige pentru a nu-și accentua emoțiile în ultimele trei runde din sezonul regulat. Oltenii sunt la numai două puncte de locul 7, primul din play-out, înaintea partidei cu FC Voluntari din Superligă. Meciul cu ilfovenii se joacă, în această seară, pe Stadionul ,,Ion Oblemenco”. Gazdele vin după două rezultate de egalitate, cu Universitatea Cluj și FC Botoșani, iar antrenorul bulgar Ivaylo Petev crede că echipei sale îi lipsește doar succesul. Principalul ,,juveților” a fost mulțumit de jocul prestat în ultimele confruntări și nu se teme că va fi dat afară în cazul unui nou pas greșit. ,,Nu e prima dată când s-a vorbit că aş putea fi înlocuit, dar pentru mine singurii importanţi sunt jucătorii. Când văd munca lor mă face să cred că vor veni şi rezultate pozitive. Că se vorbeşte, nu este nici prima dată, nici ultima. Totul este posibil, cel mai important meci pentru noi este cel de luni şi trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Şi apoi ne gândim la următorul meci. Nu îmi este frică că vom pierde play-off-ul. Totul depinde de noi. Atmosfera la echipă nu este rea, ceea ce mă face să gândesc pozitiv. Chiar am jucat foarte bine în ultimele două meciuri şi de aici şi pretenţiile mele. Sunt sigur că vom arăta un joc mai bun, mai avem o problemă cu rezultatul. Eu sunt mulţumit, băieţii se antrenează aşa cum trebuie, există bună dispoziţie. Cum eu nu mă simt bine, nici ei nu se simt bine pentru situaţia în care ne aflăm. Singuri am intrat aici, în această situaţie, şi împreună trebuie să ieşim”, a declarat Petev. Vladimir Screciu a revenit pe teren în runda precedentă, dar nu la mijlocul terenului, ci ca fundaș central. Internaționalul oltean este încrezător că echipa sa va termina în primele șase prima parte a campionatului.

,,Atmosfera e destul de bună, ne-am antrenat bine zilele astea. A fost frustrant pentru noi că nu am câștigat meciul cu FC Botoșani, dar l-am dat uitării, sper să câștigăm cu FC Voluntari. Orice este posibil, se joacă, trebuie să ne concentrăm pe acest meci. Am încredere în colegii mei, vom prinde play-off-ul, consider că asta nu reprezintă o problemă”, a declarat Screciu. Universitatea Craiova – FC Voluntari contează pentru etapa a 27-a a Superligii și se dispută începând cu ora 20.00.

Cătălin Pasăre