Peste o mie de pacienți la cabinetul de Endocrinologie din Policlinica Târgu-Jiu

Peste o mie de pacienți s-au prezentat în acest an la cabinetul de Endocrinologie din Policlinica Târgu Jiu. Acesta oferă servicii în contract cu CAS Gorj, pe baza programării online sau telefonice, pentru următoarele afecțiuni endocrine: patologie tiroidiană (evaluare/diagnostic/tratament), patologia glandei hipofize, infertilitate și sterilitate I şi II (evaluarea cuplului), combatere simptome de menopauză, evaluare/terapie osteoporoză primară, dar și secundară, evaluare/optimizare schemă tratament/sfaturi pacienți aflați sub corticoterapie etc.

„La Cabinetul de Endocrinologie din Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență, de la începutul acestui an și până în prezent, s-au prezentat peste 1.150 de pacienți. În cadrul cabinetului de endocrinologie, pacienții sunt consultați și evaluați și dacă simptomatologia și comorbiditățile asociate impun, li se recomandă internarea de zi sau internarea continuă în Secția Endocrinologie unde vor fi atent investigați (analize de sânge, investigații radiologice etc)”, anunță reprezentanții spitalului.

Astfel, de la începutul acestui an și până în prezent, în Secția Endocrinologie au beneficiat de internare continuă 188 de pacienți și peste 100 de pacienți au beneficiat de internare de zi.

Când să mergi la endocrinolog

Potrivit medicului specialist endocrinolog Andreea Purec-Popescu, anxietatea este unul dintre primele semne ale tulburărilor endocrine și unul dintre cele mai frecvente motive care alarmează pacientul și îl fac să meargă la specialist.

„Anxietatea este direct legată de nivelul de stres din organism. Stresul este cel care duce la apariția majorității bolilor, iar disfuncțiile glandei endocrine nu sunt o excepție, stresul fiind principalul factor declanșator al acestora. De asemenea, anxietatea este și consecința unui dezechilibru hormonal în organism și deci este simptomul principal în multe boli endocrine”, spune medicul. Pentru programare la Cabinetul de Endocrinologie din Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu sunați la numărul de telefon 0741151346 sau vă puteți programa online, spun reprezentanții spitalului.

I.I.