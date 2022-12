Peste 500 de colindători din Gorj și Mehedinți vin la Târgu-jiu

Consiliul Județean Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Școala Populară de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu se pregătesc să întâmpine sărbătorile de iarnă în spiritul tradițiilor autentice gorjenești moștenite din generații. În cadrul manifestării cultural-artistice ”În așteptarea lui Moș Crăciun-Colindă, Doamne, Colind ” va fi și ”Alaiul obiceiurilor de iarnă”, eveniment ce va avea loc în Piața Prefecturii din Târgu Jiu, joi, 15 decembrie 2022, începând cu ora 10:00.

Ca în fiecare an, sute de colindători din toate colţurile judeţului isi dau întâlnire la Târgu-Jiu pentru a participa la acest eveniment devenit deja o tradiţie, una care, an de an, oferă târgujienilor ocazia de a asista la un frumos spectacol al datinilor şi obiceiurilor populare gorjeneşti. Peste 500 de colindători din judeţele Gorj şi Mehedinţi, îmbrăcaţi în frumoase costume populare, participă anul acesta la “Alaiul obiceiurilor de iarnă”, demonstrând încă o dată faptul că tradiţiile lăsate moştenire de strămoşi nu au fost şi nici nu vor fi uitate de tânăra generaţie. Evenimentul se va desfăşura în zona pietonală a municipiului Târgu Jiu fiind organizat în fiecare an de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj și va începe la ora 10,00 cu o paradă a formaţiilor participante din faţa CJCPCT Gorj până în Piaţa Prefecturii, iar apoi colindătorii vor susţine, pe scena amplasată în Piaţa Prefecturii din Târgu-Jiu, un spectacol tradiţional de colinde.

Ca şi anul trecut, vor fi puse în scenă mai multe obiceiuri: “Umblatul cu Capra”, “Ursul” şi “Pluguşorul”, obiceiuri care încă sunt păstrate şi respectate în zona de sub munte. Vă propunem anul acesta jocul măștilor prezentat de Ansamblul “Roua” din Padeș, dar și alte tradiții păstrate cu sfințenie de către “Corul Bărbătesc al Ansamblului Cheile Oltețului” din Polovragi și Ansamblul din județul Mehedinți, mai exact din Baia de Aramă Bordeiașul. De asemenea, și-au anunțat prezența anul acesta la “Alaiul Obiceiurilor de Iarnă” Ansambluri Folclorice din comunele: Polovragi, Runcu, Bolboși, Palatul Copiilor din municipiul Târgu Jiu, Bălcești, Crasna, Novaci, Săcelu, Tismana, Padeș, Baia de Aramă, Baia de Fier, Scoarța, Mușetești, Arcani, Turceni, Privighetorile Gorjului, Bălești și Țânțăreni. Prezenți în data de 15 decembrie de la ora 10.00 vor fi și cei de la Liceul de Arte “Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu. Organizatorii încearcă prin acest eveniment să arate frumuseţea portului popular oltenesc şi, desigur, obiceiurile de iarnă păstrate din moşi-strămoşi pe aceste meleaguri. Cu siguranță foarte apreciat va fi de cei prezenți la acest eveniment programul de datini şi obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă prezentat de „Grupul Bărbătesc al Ansamblului Folcloric Cheile Oltețului” din Polovragi (ansamblu al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și al Căminului Cultural din Polovragi). Vă așteptăm cu drag să fiți prezenți la acest eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă!

C.P.