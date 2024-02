Persoanele urmãrite penal, monitorizate cu brăţări electronice

Persoanele urmãrite penal sau condamnate în prima instanţă ar putea fi monitorizate cu brãþãri electronice, iar în acest mod nu ar mai putea sã fugã din ţară atunci când sunt condamnate definitiv. Propunerea îi aparține ministrului Justiției, Alina Gorghiu, care a menționat că fenomenul fugarilor nu este doar în România.

„Statul român, în curând, şi am văzut angajament la nivelul Guvernului, va achiziţiona acele mijloace de monitorizare, nu doar pentru victimele violenţei domestice, ele există acele brăţări electronice prin care se monitorizează victimele violenţei domestice şi agresorii, dacă vom putea monitoriza prin această metodă şi persoana care este fie urmărită penal, fie condamnată, care este sub control judiciar sau arestată la domiciliu. Acum câţiva ani când vorbeam despre acest lucru şi l-am introdus în cadrul legal, ne-am gândit că ne-am luat destul de multă ocară în spaţiu public, însă măsura aceasta există în lumea civilizată, în Europa civilizată. Dacă instanţa, organul competent, a decis control judiciar pentru o persoană sau a decis măsura arestului la domiciliu, statul român trebuie să aibă această posibilitate să-l monitorizeze”, a declarat ministrul Justiţiei.

În ultimul an au fost aduşi în România o mie de fugari.

Începând cu anul 2025, sistemul de monitorizare a agresorilor cu brăţară electronică va funcționa în toată ţara, pentru mai multe tipuri de infracţiuni, nu doar pentru cazurile de violenţă domestică.

I.I.