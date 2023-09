Pentru Sebastian Burduja, CEO e INEXISTENT. Ministrul anunță că lichidează cărbunele

–

Liderul sindical Alin Munteanu: Noi, Sindicatul Liber Alfa, vom lupta cu tot ce putem pentru păstrarea activității de energie pe cărbune! Dacă ministrul nu se mișcă mai repede cu renegocierea Planului de închidere, ne vom consulta cu membrii și cu federația și vom face proteste, că altă soluție nu mai e!

România este una dintre ţările care şi-au asumat un plan foarte ambiţios de decarbonizare, în prezent aproximativ 14% din energia produsă în ţară fiind pe bază de cărbune, urmând ca în 2026 să ajungă la circa 0,3%, a afirmat joi ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la un eveniment de specialitate, potrivit Digi24.

Deși a anunțat, la Rovinari și Târgu Jiu, că va renegocia închiderea Complexului Energetic Oltenia la Bruxelles, ministrul Energiei, Sebastoian Burduja, arată o crasă indiferență față de situația companiei și față de propiile sale promisiuni. În declarațiile sale, CEO este INEXISTENT, iar acel ”Grup de lucru” constituit la cererea sa – cu menirea de a amâna închiderea CEO, NU FUNCȚIONEAZĂ.

„Suntem una dintre ţările care şi-au asumat un plan foarte ambiţios de decarbonizare. Astăzi discutăm de aproximativ 14% din energia produsă în România pe bază de cărbune. Din totalul energiei, 14% este din cărbune. În 2026, acest procent va fi de aproximativ 0,3% deci, practic, vom fi carbon free din perspectiva cărbunelui în doar câţiva ani de zile. Sigur că asta pune şi nişte provocări pe masă – şi pot să vă spun că n-am cum să uit sau să ignor faptul că atunci când am fost în Valea Jiului, unde mai sunt vreo 2.032 de mineri, în 89 erau 55.000 – deci vă daţi seama ce transformare. Dar, unul dintre cei 2032 de mineri a venit la mine la un moment dat, în parcursul vizitei oficiale, m-a tras de mânecă şi mi-a spus: Domnule ministru, veniţi puţin. Vă rog. Domnule ministru, uitaţi-vă la mâinile astea – şi am rămas mut. A spus: domnule ministru, vedeţi mâinile astea negre? Pun pe masă, pentru trei copii, o pâine albă în fiecare zi – şi n-ai cum să ignori, ca ministru, ca om, ca român, povestea acestor oameni. Am ţinut în mod special să vă împărtăşesc această experienţă pentru că mi-a plăcut foarte mult ce am găsit în acest cod de bune practici – şi anume că toate investiţiile pe care le faceţi generează şi locuri de muncă şi vorbim de peste 20.000 de locuri de muncă. Asta e o veste bună pentru oamenii precum domnul pe care l-am cunoscut în Valea Jiului”, a menţionat Sebastian Burduja, citat de Agerpres. El a subliniat că tranziţia inteligentă către o economie bazată pe o energie cât mai verde înseamnă şi oportunităţi, iar pe acestea „noi suntem datori să le captăm împreună: mediul public, mediul privat”. Ministrul Energiei a mai spus că banii pentru investiţii trebuie să ajungă în piaţă cât mai repede. „Vă dau câteva exemple: PNRR, avem Investiţia 1 în regenerabile, eolian solar, 740 de aplicaţii primite, evaluate integral de colegii din Ministerul Energiei. Este o muncă titanică – şi ceea ce am reuşit să facem în aceste trei luni de mandat este să accelerăm acest proces şi sper că se vede. Cel puţin se vede că am început să semnăm contracte şi colegii mei au o ţintă zilnică – şi monitorizez personal cum evoluează stadiul evaluării, stadiul contestaţiilor, stadiul tuturor etapelor procedurale. Sunt proiecte foarte mari. Săptămâna trecută am semnat pentru un proiect de 800 de milioane de lei în judeţul Giurgiu şi altele – şi sub un megawatt şi peste un megawatt. Veţi vedea în perioada următoare o creştere a acestui ritm, chiar mai mare decât până acum, astfel încât să putem pune aceşti bani în piaţă”, a adăugat ministrul.