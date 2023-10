Pensionar băut, condamnat la 225 de zile-amendă

Un pensionar din orașul Țicleni este bun de plată, după ce a fost prins băut la volan. Acesta a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 6.750 lei, echivalentul a 225 de zile-amendă.

Fapta s-a petrecut în luna februarie a anului trecut. Bărbatul a fost prins conducând pe DJ 675 Țicleni, din direcția Târgu Cărbunești către Peșteana Jiu, având o alcoolemie de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pensionarul a recunoscut că a consumat un litru de bere și 700 ml de vin la domiciliul concubinei sale, având de gând să rămână acolo peste noapte. S-a răzgândit și a plecat spre casă, iar la ieșirea din orașul Țicleni, a fost oprit de către un echipaj de poliție.

Pentru că nu are cazier, pensionarul s-a ales doar cu amendă penală. Pedeapsa amenzii este „proporţională, eficientă şi suficientă” pentru sancționarea conduitei inculpatului, nefiind necesară aplicarea unei pedepse cu închisoarea, nici chiar cu suspendare sub supraveghere, a motivat instanța.

„Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.63 alin.1 şi 3 C.pen., privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în caz de neexecutare cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a pedepsei amenzii, iar unei zile amendă îi corespunde o zi de închisoare. În baza (…) pune în vedere inculpatului că are obligaţia să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea din cadrul Judecătoriei Târgu Cărbuneşti, în termen de trei luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. O copie a prezentei hotărâri se va comunica, după rămânerea definitivă, către IPJ Gorj – Serviciul Rutier în vederea anulării permisului de conducere al inculpatului, în conformitate cu dispozițiile art.114 alin.1 lit. b) din OUG nr. 195/2002”, se arată în sentința Judecătoriei Târgu Cărbunești, care nu este definitivă.

I.I.