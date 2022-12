Pedeapsă pentru un șofer care a părăsit locul accidentului

Un șofer din Gorj a fost condamnat cu suspendare după ce a părăsit locul unui eveniment rutier produs în toamna anului trecut. Accidentul a avut loc pe DE 79, în localitatea Iaşi, comuna Drăguțești.

Bărbatul a dus marfă la un magazin din zonă, iar la efectuarea manevrei de mers înapoi, a acroşat cu dubița o femeie care se afla în refugiul destinat transportului în comun.

Șoferul a oprit autoutilitara abia după ce un localnic a strigat la el și i-a spus că a lovit o persoană. „Inculpatul a coborât din autoutilitară şi a mers la persoana vătămată cu care a purtat unele discuţii, după care s-a urcat la volanul autoutilitarei sale şi a plecat de la locul accidentului, fără a anunţa organele de poliţie”, potrivit anchetatorilor.

Femeia nu a putut ajunge singură acasă, fiind cărată în spate de un vecin, pe o distanță de circa 200 de metri. Ulterior, a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate. Victima a suferit leziuni corporale care au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale.

Pentru că a recunoscut și regretat fapta, dar și pentru că nu are antecedente penale, bărbatul de 45 de ani s-a ales cu o condamnare ușoară. Pedeapsa de 1 an și patru luni de închisoare a fost suspendată pe un termen de supraveghere de doi ani.

„Instanța apreciază că aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei va fi un avertisment suficient de puternic pentru îndreptarea comportamentului social al inculpatului, care poate fi reintegrat social și reeducat și fără izolare în regim de detenție”, a motivat Judecătoria Târgu-Jiu.

Pe durata termenului de supraveghere, agentul de vânzări va trebui să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Liceului Teologic sau a Colegiului Auto Târgu-Jiu.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

