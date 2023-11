Partidul Români pentru România, comunicat despre onoare și credință

STIMAȚI CONCETĂȚENI,

FRAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI!

PARTIDUL ROMÂNI PENTRU ROMÂNIA dorește să îi onoreze pe toți

concetățenii noștri cu ocazia a două evenimente majore, prilejuite de două date

importante în Istoria Românilor și a României: 30 Noiembrie și 1 Decembrie.

La 30 Noiembrie, românii îl celebrează pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi

chemat la Apostolie și Dreapta Credință. În ziua Cinzecimii, prin binecuvântarea

Sfântului Duh prin limbi de foc, Sfântul Apostol Andrei a fost sortit să predice

învățătura creștină în Sciția, a cărei perlă a fost dintotdeauna Dobrogea.

Data de 1 Decembrie are o dublă semnificație. La 1 Decembrie 1918, Marea

Adunare Națională de la Alba Iulia vota în unanimitate Unirea Transilvaniei,

Banatului, Crișanei, Maramureșului cu România. Totuși, în aceeași perioadă la

Szeged, o adunare populară maghiară vota unirea Banatului cu Ungaria.

Se știe faptul că între 31 octombrie 1918 și 14 noiembrie 1918, la Timișoara, a

fost centrul efemerei Republici a Banatului, condusă de un apropiat al troțkistului

Bela Kun, Otto Roth. Ocuparea Banatului de către armata sârbă la 14 noiembrie 1918,

a dus la o accentuare a luptei diplomatice, Ionel Brătianu, dispărut fulgerător dintre

noi la 24 noiembrie 1927, reușind prin opoziția sa puternică să amâne semnarea

tratatului de pace cu Austria și să impună ca România să primească cea mai mare

parte a Banatului (Voivodina a revenit Serbiei, iar o mică parte de dincolo de Arad,

Ungariei), astfel că la 3 august 1919, Armata Română intra victorioasă în uralele

mulțimii, în Timișoara.

Desigur, Armata Română a reușit să ocupe în vara anului 1919 Budapesta,

desființând construcția troțkistă anacronică a lui Bela Kun, lider iredentist, troțkist

maghiar care a atacat trupele române de pe aliniamentul liniei Franchet d’ Esperey pe

care maghiarii refuzau să o părăsească și să se retragă peste Tisa.

PARTIDUL ROMÂNI PENTRU ROMÂNIA cinstește și memoria a doi

temerari ai Armatei Române, căpitanul ardelean Victor Precup (care a trecut Carpații,

părăsind Armata Austro-Ungară, luptând în Armata Română până la finalul

războiului), și locotenentul aviator moldovean din Suceava, Vasile Niculescu, erou

aviator al Războiului de Reîntregire – as al misiunilor de recunoaștere – care, la bordul

unui avion Farman – 40 cu carlingă deschisă au traversat Carpații de la Bacău, la Blaj

pe 23 noiembrie 1918, ducând cu ei din partea Guvernului de la Iași către partioți de

la Blaj documentele secrete ale Unirii. Zborul de întoarcere s-a făcut la 24 noiembrie

1918. Fără aceste documente și instrucțiuni cu greu s-ar fi realizat Marea Adunare

Națională de la Alba Iulia.

PARTIDUL ROMÂNI PENTRU ROMÂNIA rememorează abnegația și

patriotismul subofițerului specializat în fotografie topo și aeriană, Samoilă Mârza,

născut la Galțiu, Alba, cel care a plecat de pe frontul italian în noiembrie 1918,

ajungând acasă cu aparatul lui de fotografiat cu burduf. El a plecat cale de mulți

kilometri, cu bicicleta la Alba Iulia, să intre în Sala Cazinoului, azi Sala Unirii, unde

s-au semnat actele Unirii. Deși nu a fost lăsat să intre, neavând autorizație (fotograful

german tocmit de organizatori nu a venit), el a fotografiat mulțimea pe clișeele care au

imortalizat entuziasmul Marii Uniri.

PARTIDUL ROMÂNI PENTRU ROMÂNIA cinstește memoria colonelului

craiovean Vasile Gagiu, primul comandant de unitate militară românească ajuns în

Transilvania, la Alba Iulia și a căpitanului Titus Gârbea, generalul-diplomat de mai

târziu, care înarmat cu un simplu revolver și un bilet de tren la clasa a II-a a

Expresului de Paris, a dus cu el două geamantane tixite cu documente date de Ionel

Brătianu pentru Conferința de Pace de la Paris și câteva indicații secrete stricte pentru

persoanele pe care avea să le întâlnească.

Data de 1 Decembrie mai are o semnificație. La 1 decembrie 1918, în

Bucureștiul eliberat de Armata Română de trupele Puterilor Centrale care se

retrăseseră în degringoladă, debusolate, la Gara Regală de la Băneasa, sosea trenul de

la Iași cu Regele Ferdinand, Regina Maria, Ionel Brătianu și alți lideri marcanți

români.

De la Băneasa, Regina, îmbrăcată în costumul de gală cu gradul de colonel,

comandant al unui regiment de roșiori, călărind pe calul ei preferat, Jumbo, alături de

soțul Domniei Sale, a parcurs drumul spre Șoseaua Kisselef, Calea Victoriei, suita

fiind ovaționată de bucureștenii adunați cu mic cu mare până la intrarea în Palatul

Regal din Capitală.

Când delegația Consiliului Dirigent al Transilvaniei va ajunge la București să

prezinte documentele de Unire, a fost primită la sosire de Președintele Consiliului de

Miniștri, Ionel Brătianu cu memorabilele vorbe: „V-am așteptat de o mie de ani”!

PARTIDUL ROMÂNI PENTRU ROMÂNIA consideră că pentru a ne

merita prezentul și a ne salva viitorul, trebuie să ne cinstim trecutul.

Sunt concludente două versuri ale marelui poet revoluționar Dimitrie

Bolintineanu din poezia „Mircea cel Mare și solii”, în care cel mai puternic și

destoinic domnitor român al cumpenei veacurilor XIV-XV, Mircea cel Bătrân spunea

profetic:

“Viitor de aur ţara noastră are

Şi prevăz prin secoli a ei înălţare!”