Parteneriat între UCB Târgu Jiu și universitățile din Europa

Profesorii și studenții Universității ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu au noi orizonturi de dezvoltare și învățare grație faptului că universitatea de învățământ superior de la Târgu Jiu a devenit membră în Alianța de Universități Europene.

Noi oportunități pentru studenții, profesorii și cercetătorii din Universitatea ”Constantin Brâncuși” prin intermediul proiectului depus de o alianță europeană de universități, din care face parte și universitatea de la Târgu Jiu: mobilități internaționale, internship, metode moderne de predare-învățare, summer school, winter school, proiecte de cercetare comune, schimb de bune practici.

”Prima întâlnire a Alianței de Universități Europene ACE2-European University: Applied, Connected, Entreprenorial & Engaged s-a desfășurat la Bruxelles, în perioada 10-12 aprilie 2024, fiind găzduită de Reprezentanța Permanentă a Portugaliei la Uniunea Europeană. Parteneri: Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, România; Instituto Politecnico De Santarem, Portugal; University of Basilicata, Italy; Kaunas University of Applied Engineering Sciences, Lithuania; Latvian Academy of Culture, Latvia; Goce Delcev University, North Macedonia; Medical University if Gdansk, Poland; Carinthia University of Applied Sciences, Austria; Inholland University of Applied Sciences, Netherlands”, au anunțat reprezentanții UCB Târgu Jiu.

I.M.