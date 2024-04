Oraș din Gorj cu suprafață mai mare decât a Bucureștiului!

Deși Bucureștiul este capitala României și are câteva milioane de locuitori, există în țară orașe care au o suprafață mult mai mare și o populație incomparabil mai mică, unul dintre acestea fiind din Gorj. Astfel, capitala are o suprafață de 240 de kilometri pătrați, cu un grad de construire de 70%, dar orașul din România cu cea mai mare suprafață, în documente, este Broșteni, din Suceava. Acesta are peste 590 kilometri pătrați și are mai puțin de 6800 de locuitori. Vișeul de Sus și Săcele, din Brașov, urmează în clasamentul respectiv, după care vine și Petrila, din Hunedoara, cu peste 308 kmp. Cu o suprafață de 307,79 kilometri pătrați, Tismana, din Gorj, reușește și ea să depășească Bucureștiul în privința suprafeței pe care o ocupă administrativ. Tismana are o suprafață mai mare și decât Cisnădie, Brașov, Ciacova, Uricani ori Târgu Lăpuș, care au între 277 și 247 kmp. Bucureștiul rămâne pe locul 1, conform statisticilor, în privința populației, cu 1,9 milioane locuitori, în timp ce Tismana are 6.359, în scădere, de la 7.035, cât fuseseră înregistrați la recensământul din 2011. Pe site-ul Primăriei Tismana numărul de locuitori prezentat este de 7839 persoane.

Gelu Ionescu