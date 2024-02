Oportunități de stagiatură în UE pentru studenții UCB Târgu Jiu

Absolvenții Universității ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu au șansa de a obține un an de stagiatură plătit în diverse instituții din străinătate, ce fac parte din Uniunea Europeană, grație aderării instituției de învățământ superior la Programul Pan-European Seal.

Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu se alătură Programului Pan-European Seal (PES) pentru a deschide noi orizonturi studenților și cadrelor didactice. ,,Începând cu februarie 2024, suntem mândri să fim parte din această inițiativă ce consolidează legătura dintre universitatea noastră și piața muncii europene. Beneficiile membrilor PES sunt diverse și incitante: – Training-uri și evenimente EUIPO deschise tuturor – studenți și cadre didactice/cercetători; – Invitații la evenimente EUIPO, inclusiv conferințe și seminarii; Colaborări cu universități PES pentru promovarea proprietății intelectuale și conștientizarea designului în Europa; – Vizite de cercetare la EUIPO pentru completarea proiectelor academice; – Stagiul PES, o oportunitate plătită integrală pentru absolvenții noștri. La recenta întâlnire online, am avut onoarea să fim reprezentați de dr. ing. Rădulescu Constanța și dr. ing. Ianăși Cătălina, iar domnul Georgios-Alexandros Tsaltos de la EUIPO a adus lămuriri asupra programului. Absolvenții anului 2023-2024 au posibilitatea să se înscrie pentru un stagiu plătit integral, oferit pe durata unui an. După încheierea stagiului, acești absolvenți au oportunitatea să aplice pentru diverse poziții în instituțiile și birourile Uniunii Europene din țări precum Spania, Germania, Belgia și Olanda, sub îndrumarea reprezentanților Programului Pan-European Seal (PES)”, au anunțat reprezentanții Institutului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.

Izabella Molnar