Oltenii, îngrijorați înainte de meciul din Trivale: Ne lipseşte constanţa în rezultate

Universitatea Craiova joacă, în această seară, la Pitești. Meciul cu FC Argeș de pe Stadionul ,,Nicolae Dobrin” începe la ora 21.00. Antrenorul oaspeților, Mirel Rădoi, este conștient că formația din Trivale este în foame de puncte, dar nici Universitatea nu se poate lăuda cu o ,,zestre” prea bogată. Principalul din Bănie a declarat că Știința trebuie să-și impună ritmul încă de la începutul confruntării. ,,Întâlnim o echipă unde în momentul de faţă există o tensiune la nivel de rezultate şi la nivel de club. Dar, în aceeaşi măsură, aş spune că Argeş ar merita mult mai multe puncte după partidele disputate. Mă uitam că o perioadă de două luni nu au marcat niciun gol şi în ultima etapă au înscris de două ori cu FCSB. Asta înseamnă că sunt pe o pantă ascendentă. În mare, foarte multe lucruri din punct de vedere ofensiv nu are FC Argeş, are puţine, dar sunt foarte bine puse la punct. Ar trebui să încheiem cu o victorie pentru a rămâne pe loc de play-off. Urmează Petrolul, UTA, Cupa României, avem mult de călătorit. Va fi un meci destul de echilibrat în care sper să ne impunem ritmul din primul minut. Nu trebuie să aşteptăm ca adversarul să-şi creeze ocazii sau să începem din minutul 15. FC Argeş este o echipă mult mai agresivă pe teren propriu, are jucători care pot face diferenţa”, a spus Rădoi. Antrenorul Craiovei se menține pe o linie realistă și nu vrea să vorbească despre obiective mărețe. ,,Eu nu am anunțat titlul, nu o să-l anunț decât dacă jucăm cu el pe masă în ultima etapă. Trebuie să ne asigurăm locul în play-off. Sunt puține puncte pentru partidele pe care le-am disputat până acum. Rezultatele nu reflectă tot timpul realitatea din teren. Problema noastră e concentrarea la finalizare. Ratăm foarte mult. E cel mai greu lucru de fapt să bagi mingea în plasă. Ajungem foarte ușor la poartă”, a mai declarat Rădoi. Folosit atât fundaș central, cât și mijlocaș la închidere, Vladimir Screciu crede că Universitatea va avea în față un adversar foarte determinat. ,,Ne lipseşte constanţa în rezultate, dar cu timpul cred că o să avem. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, acum urmează FC Argeş, apoi Petrolul şi UTA.

Ne dorim să încheiem turul cu trei victorii la rând pentru a avea un elan bun în retur. Va fi un meci destul de frumos, plăcut pentru public spun eu, pentru că meciul anterior cu FC Argeş l-am câştigat cu 4-0, iar înainte cred că a fost un 3-2. Deci va fi un meci frumos, cu goluri. Sper să câştigăm. Cu siguranţă o să ne chinuim pentru că FC Argeş este o echipă bună. Ne simţim bine, jucătorii şi-au revenit toţi în mare parte, din câte am văzut doar Elvir Koljic mai are ceva probleme la aductor”, a spus Screciu. FC Argeș – Universitatea Craiova contează pentru etapa a 13-a a Superligii.

Cătălin Pasăre