Oficial: Ocna Mureș – Universitatea Craiova, la Zlatna

Partida dintre CS Ocna Mureș și Universitatea Craiova, contând pentru etapa secundă a grupelor Cupei României, se va disputa la Zlatna, județul Alba. Confruntarea va avea loc miercuri, 9 noiembrie, de la ora 17.00, în nocturnă. 2250 de bilete, cu prețuri între 30 și 50 de lei, vor fi puse în vânzare de către clubul organizator. Potrivit ziarulunirea.ro, în cursul săptămânii trecute au fost efectuate, cu succes, testele la instalația de nocturnă, care are o capacitate de 1200 de lucși, minimum prevăzut de regulamente, iar marți a fost omologat terenul Stadionului ,,Minaur” de către reprezentați ai FRF. ,,Încercăm să ne ridicăm, organizatoric, la nivelul unui asemenea meci, contra unei echipe de tradiție din fotbalul românesc. Universitatea Craiova nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, reprezintă un brand, și ne dorim ca la acest meci să avem parte de un stadion plin, iar noi, împreună cu spectatorii, să ne bucurăm de fotbal”, a precizat Paul Ioan, președintele CS Ocna Mureș. Cele două formații sunt singurele cu victorii în Grupa D. Gazdele ocupă locul 9, penultimul, în Seria 9 a Ligii 3. În schimb, Universitatea Craiova are trei victorii consecutive în campionat, ultima obținută pe terenul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 0-1. Trei ,,juveți” au prins echipa etapei după partida din campionat. Este vorba despre portarul Giedrius Arlauskis, fundașul Bogdan Vătăjelu și antrenorul Mirel Rădoi.

Partidele de săptămâna viitoare vor fi transmise pe Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport sau FRF.tv.

Marți, 8 noiembrie 2022

GRUPA A

Unirea Slobozia – ACS Petrolul 52, ora 18.15 (LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)

Dinamo – Sepsi OSK, ora 21.00 (LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)

GRUPA B

CS Mioveni – FC Botoșani, ora 16.00 (LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)

Miercuri, 9 noiembrie 2022

GRUPA B

Gloria Buzău – UTA Arad, ora 14.00 (LIVE FRF.tv)

GRUPA C

FC Rapid 1923 – Farul Constanța, ora 21.00 (LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)

GRUPA D

Minaur Baia Mare – Hermannstadt, ora 14.00 (LIVE FRF.tv)

Chindia Târgoviște – FC Argeș, ora 14.45 (LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)

CS Ocna Mureș – Universitatea Craiova, ora 17.00 (LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)

Joi, 10 noiembrie 2022

GRUPA A

U Craiova 1948 – FC Voluntari, ora 16.00 (LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)

GRUPA B

Oțelul Galați – FCSB, ora 21.00 (LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)

GRUPA C

CSM Alexandria – Universitatea Cluj, ora 14.00 (LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)

CSC Dumbrăvița – CFR Cluj, ora 18.15 (LIVE Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport)

Cătălin Pasăre