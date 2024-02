Oficial: Helena Paulo, un an și jumătate la CSM

Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu a oficializat transferul jucătoarei din Angola, Helena Gilda Simão Paulo. Handbalista se înțelesese de ceva vreme cu gruparea gorjeană, dar a durat semnificativ până au fost puse la punct toate documentele, mai ales că sportiva va evolua pentru întâia oară în Europa. Jucătoarea are 26 de ani, și poate evolua ca inter și centru. Este multiplă campioană a Africii alături de naționala țării sale, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar și la Campionate Mondiale. ,,Helena Gilda Simão Paulo este multiplă campioană a Africii cu naționala Angolei, titluri cucerite în 2018, 2021 și 2022. În 2022, la turneul din Senegal, a fost desemnată MVP-ul competiției. A jucat pentru naționala Angolei la Campionatul Mondial din Germania din 2017, iar un an mai târziu a evoluat pentru Angola la Campionatul Mondial de handbal feminin junioare, desfăşurat în Ungaria, acolo unde a fost cea mai bună marcatoare a competiției, cu 73 de goluri. În 2019 a participat cu Angola la Trofeul Carpați, desfășurat la Brăila, unde a fost cea mai bună marcatoare a turneului, cu 15 goluri. În 2020 a evoluat cu naționala țării sale la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar în 2023, din postura de coordonator de joc, a evoluat cu Angola la Campionatul Mondial găzduit de Danemarca, Norvegia și Suedia. Născută pe 24 ianuarie 1998, internaționala angoleză este la prima experiență în Europa. În Angola a activat pentru cel mai titrat club din ţara sa, Primeiro de Agosto, cu care a cucerit numeroase trofee pe plan intern”, a scris csmtargujiu.ro.

,,Sunt sigur că este un câștig pentru CSM Târgu Jiu. Este coordonatorul de joc al naționalei Angolei, cu care a participat anul trecut la Campionatul Mondial. A arătat că are calitate și în mod sigur va fi un plus pentru echipa noastră”, a adăugat antrenorul Liviu Andrieș. Helena Paulo a semnat un contract valabil pe un an și jumătate. La CSM Târgu Jiu va îmbrăca tricoul cu numărul 4. Este, probabil, ultima jucătoare legitimată de alb-albastre în acest sezon. Obiectivul clubului este rămânerea în Liga Florilor.

Cătălin Pasăre