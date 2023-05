Ofertă educațională bogată, la Liceul nr.2 Târgu-Jiu

Liceul Tehnologic Nr.2 Târgu-Jiu este un liceu care aduce plus originalitate prin specializări și satisfacția reușitei prin rezultatele extraordinare în special în ultimul an școlar.

,,Pentru că motto-ul nostru pornește de la a motiva, a dezvolta aptitudini, atitudini și competențe reale unui absolvent de liceu tehnologic, pe care să-l pregătim pentru piața muncii, implementam programe care susțin practica de specialitate cu agenți economici din țară și străinătate și oferit alternative de formare celor care iubesc învățământul profesional și pe cel dual”, transmit reprezentanții unității de învățământ.

Cei interesați sunt invitați sa viziteze fizic și virtual pe site-ul scolii și pe pagina de facebook că unitatea educațională este ,,în pas cu modernitatea și iubim creativitatea: Clubul de Robotica UNIOM -castigator al Premiului al II-lea la Faza Județeană a Olimpiadei de Creativitate Științifică, calificat la Faza Națională te așteaptă să faci parte din echipa sa. Sau, dacă îți plac dezbaterile, te invităm la Clubul IMAGO!” ,,Și, câte altele poți descoperi alături de noi! De la specializări precum protecția mediului, electronică, ospătar-bucătar, mecanic auto, asistent de farmacie. Vă așteptăm să ne fiți parteneri în comunitatea LT2!”, a mai comunică unitatea școlară.

A.S.