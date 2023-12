Octavian Ilie, apreciat la Laguna București: ,,Sperăm să fie din ce în ce mai bun”

Baschetbalistul Octavian Ilie s-a transferat la Laguna București, iar evoluțiile gorjeanului sunt pe placul staff-ului ,,rechinilor”. Totuși, formația din capitală are un start foarte slab de sezon, cu 12 înfrângeri. Ultimul eșec a venit la Târgu Jiu. CSM s-a impus în weekend cu 91-74 (20-16, 23-20, 24-18, 24-20). Ilie a reușit 12 puncte în partida din orașul natal, adăugând șase recuperări și trei pase decisive pentru oaspeți. Antrenorul Sorin Dragomirescu este de părere că sportivul gorjean este pe drumul cel bun. Octavian are 20 de ani. ,,Cred că, în momentul de față, Octavian este pe un plus. Crește de la antrenament la antrenament, de la meci la meci. Sperăm să fie din ce în ce mai bun. Din punctul meu de vedere, este acolo unde trebuie”, a spus Dragomirescu. Antrenorul Lagunei speră ca echipa să iasă din pasa proastă în care se află, dar recunoaște că sunt necesare transferuri, mai ales că mulți jucători importanți sunt accidentați: ,,Din punctul meu de vedere, am început destul de bine. În prima repriză, confruntarea a fost destul de echilibrată. Au fost răsturnări de situație, dar, din păcate, având patru accidentați din primii cinci, nu am putut avea o bancă completă, iar asta s-a văzut în partea a doua a meciului. O să fie destul de dificil în acest an, pentru că retrogradează patru formații. Să sperăm că putem aduce unul sau doi jucători în 2024, să întărim lotul. Anul trecut a fost unul de succes, am eliminat Steaua, am rămas în ligă și sperăm să facem o figură bună în partea a doua a sezonului”. Laguna nu a câștigat vreun meci în LNBM în actualul sezon.

Cătălin Pasăre