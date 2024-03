O tânără din Turburea, printre câștigătorii programului ”Permis pentru viitor”

Luiza Constantina Hotoboc este o tânără din satul Poiana, comuna Turburea, care a fost declarată câștigătoare, alături de alți tineri din țară, ai programului ”Permis pentru viitor”. Astfel, aceasta va avea oportunitatea să urmeze gratuit cursurile școlii de șoferi pentru obținerea permisului de conducere.

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au anunțat, săptămâna trecută, rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 9-a ediții a programului Permis pentru viitor, lansat la sfârșitul lunii noiembrie 2023. În urma evaluării celor 381 de proiecte înscrise, au fost selectați 35 de tineri din medii defavorizate, care au câștigat finanțare în valoare totală de 140.000 lei pentru acoperirea costurilor școlii de șoferi și a cheltuielilor adiacente.

Persoanele interesate au avut două luni la dispoziție pentru a aplica, între 24 noiembrie 2023 și 24 ianuarie 2024, iar în total au fost depuse 381 de proiecte, un număr record al celor nouă ediții de până acum. Pentru obținerea finanțării, au candidat persoane care provin din 39 de județe și din capitală. Dintre cele 381 de cereri depuse, au fost 319 de solicitări de finanțare pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile B, BE și B adaptat, 51 pentru categoriile C și CE, 7 pentru D și DE, 3 pentru tractoare agricole și o solicitare pentru tramvai.

Beneficiarii acestei ediții a programului Permis pentru viitor provin din 21 județe: Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Suceava, Timiș, Tulcea, Vrancea și din Municipiul București. Dintre cei 35 de beneficiari, 30 au obținut finanțare pentru a urma cursurile școlii de șoferi în vederea obținerii permisului de conducere la categoriile B, patru pentru categoria C/CE și un tânăr pentru categoria D/DE.

„Tinerii câștigători ai acestei ediții vor încheia un contract cu noi, după care vor alege câte o școală de șoferi din zona în care își au domiciliul. Vom stabili împreună termenul în care vor finaliza cursurile și se vor prezenta la examen. Ediția prin care aniversăm primul deceniu al Programului va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Programul Permis pentru viitor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program se acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 18 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.

Izabella Molnar