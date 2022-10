O primărie angajează asistent medical comunitar

Primăria Mușetești angajează asistent medical comunitar. Postul este pe perioadă nedeterminată. Cei care au absolvit o școală sanitară postliceală sau sunt absolvenți de studii superioare – specializarea asistență medicală generală își pot depune dosarele de înscriere.

În plus, este nevoie de cel puțin 6 luni vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Candidații trebuie să dețină certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (aviz anual/adeverință eliberat/ă de către O.A.M.G.M AM.R.) în termen de valabilitate.

Concursul are loc la finalul lunii. Proba scrisă are loc pe 25 octombrie, iar interviul, două zile mai târziu.

I.I.