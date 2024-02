O nouă recunoaștere pentru echipa de robotică a CNTV Târgu Jiu – Tea-Borgs

Săptămâna trecută, Tea-Borgs, echipa de robotică a Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu a bifat încă o reușită prin participarea la etapa regională a competiției de robotică ”First Tech Challenge România”, de la Arad.

Aradul a fost timp de trei zile epicentrul pasiunii pentru robotică și inovație, deoarece a găzduit etapa regională Turneul de Liga First Tech Challenge Arad din cadrul Sezonului #8 al First Tech Challenge România, la Sala Polivalentă. Evenimentul a fost organizat de Asociația „Nație prin Educație”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad și Universitatea „Aurel Vlaicu”.

”În perioada 23-25 februarie am participat etapa regională a competiției de robotică First Tech Challenger România, desfășurată în sala Polivalentă din Arad. După meciurile de calificare, ne-am clasat pe locul 5, loc care a permis accederea în semifinalele competiției ca și căpitani de alianță. În alianță am ales să jucăm cu echipele Soft Hoarders, ca 1st Pick și pe RaSky Robotics, ca 2nd Pick, cărora le mulțumim că au acceptat și ca au jucat aceste meciuri frumoase alături de noi. După încheierea competiției, am fost onorați să primim premiul MOTIVATE Award 1st Place, ca o recunoaștere a efortului nostru colectiv, a etuziasmului, pasiunii acordate fenomenului First. Acest premiu ne-a asigurat calificarea la etapa națională a competiției. Dorim să felicităm toate echipele participante pentru implicarea și atmosfera creată! Felicităm echipa Nație Prin Educație pentru organizarea excelentă a evenimentului și le mulțumim pentru eforturile lor de a promova interesul tinerilor pentru robotică! În final, dorim să adresăm sincere mulțumiri sponsorilor și partenerilor noștri, fără de care această experiență nu ar fi fost posibilă, dar și echipei proiectului Erasmus+ ”Robotics – as a tool to prevent bullying” pentru implicarea și ajutorul financiar acordat, și nu în ultimul rând Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu și tuturor celor care s-au alăturat comunității noastre”, a transmis echipa de robotică Tea-Borgs.

La competiția de robotică de la Arad au participat 40 de echipe de elevi și mentori din Arad, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Vâlcea, Olt, Gorj, Caraș-Severin, Timiș, și câte una din Ungaria, Cipru și Cehia. Programul educațional FIRST Tech Challenge a devenit un reper în domeniul roboticii din România, reunind peste 3.800 de elevi și peste 700 de mentori și voluntari într-un efort comun de antreprenoriat și inovare. Sub umbrela temei CENTERSTAGE℠ by RTX, Campionatul Național de Robotică Școlară FIRST Tech Challenge reprezintă o platformă unică, unde tehnologia se împletește cu arta, transformând fiecare încercare într-un adevărat spectacol contra-cronometru. Sezonul FIRST Tech Challenge Romania #CENTERSTAGE este compus din 4 compeții regionale și Campionatul Național din martie 2024. După care urmează Campionatul Mondial din aprilie 2024 din Houston, SUA, la care se vor califica cele mai bune 4 echipe românești.

Izabella Molnar