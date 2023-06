Numărul real al angajaților CE Oltenia! Cei 1800, cărora le expiră angajarea, teoretic – ar trebui să rămână. Practic, ar trebui să plece

Ultimele date arată în mod clar că cifra de peste 11.200 de salariați ai CEO a devenit istorie, de anul trecut. La ora actuală, Complexul Energetic Oltenia numără 10. 894 de angajați, potrivit ultimului act adițional încheiat la CCM din CEO, negociat între administrație și sindicate. Numai că nici această cifră nu este cu adevărat reală, potrivit reprezentanților CEO, date fiind concediile pentru creșterea copilului sau contractele individuale de muncă suspendate și din alte motive. Astfel, s-a ajuns la un număr net de 10.840 de salariați, cu tot cu cei 1.800 de salariați, angajați pe perioadă determinată și cărora le expiră angajarea la data de 1 iulie, în acest an. În privința lor, conform surselor citate, ,,cei 1800 cărora le expiră angajarea, teoretic – ar trebui să rămână. Practic, ar trebui să plece. Este vorba de Ordonanța nr.27 a Guvernului din luna aprilie a acestui an, prin care s-au limitat cheltuielile de natură salarială până la nivelul anului 2022”, au mai spus reprezentanții CEO. Cu privire la practica suspendării contractelor individuale de muncă, trei dintre actualii șefi ai CEO au contractele individuale de muncă suspendate din momentul în care au fost numiți în conducerea companiei: Constantin Trufelea, Ion Bălășoiu și mai nou-numitul Constantin Popescu. Ei vor reveni în posturile în care au lucrat în structurile companiei, în cazul în care nu vor mai fi la șefia societății. Sunt și alții care au ajuns primari dar care își păstrează contractul de muncă, suspendat pentru perioada în care se ocupă cu altceva.

Mihaela C. Horvath