Nouăsprezece femei au intrat în lupta pentru primăriile din Gorj

Doar 19 femei din Gorj au intrat în cursa electorală din iunie pentru un mandat de primar. Procentul este unul mic, de 6,25% din numărul total de candidați înscriși pe listele electorale pentru primăriile din județ – 304.

În trei comune, respectiv Alimpești, Logrești și Stejari, sunt câte două reprezentante ale sexului frumos care vor să se implice în administrație și vor un fotoliu de primar.

Astfel, din cei șase candidați pentru Primăria Alimpești, două sunt femei – Georgiana-Alina Coconu (PMP) și Oana-Alexandra Militaru-Greere (Pro România).

Tot șase candidați luptă și pentru primăria din Logrești. Viceprimarul cu atribuții de primar Adela-Elena Țană candidează din partea PSD. Liberalii merg tot pe mâna unei femei, Ariada Dincă. Cele două doamne îl vor avea ca adversar politic pe fostul primar social-democrat Ion Băluță, care vrea să revină la primărie pe listele AUR, după ce în 2020 a pierdut alegerile pentru cel de-al patrulea mandat.

În schimb, la Stejari, lupta se duce în patru. Primarul Robert Păiuși va avea două contracandidate: Mirela Deaconescu (PNL) și Nicolița Hurezanu (USR).

În alte treisprezece localități din județ candidează o singură femeie alături de mai mulți bărbați. Pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu a intrat în luptă Ionelia-Florența Priescu, președinta AUR Gorj. Partidul lui George Simion va avea o candidată și pentru primăria din Bâlteni, pe Maria Daniela Coandă.

La Novaci, Forța Dreptei o susține pe Cosmina Ștefan, iar la Albeni, Alianța Dreapta Unită USR-PMP merge în alegeri cu Andreea-Eufimia Stan, soția fostului primar liberal care și-a pierdut mandatul după ce a fost reținut și ulterior trimis în judecată pentru fapte de corupție.

În comuna Hurezani, PMP va miza pe Mariana Bănicoiu, în prezent consilier local și angajată a spitalului din Târgu Cărbunești. În schimb, partidul SOS România are o singură candidată în Gorj pentru fotoliul de primar. Este vorba de Ana Dădălău, pentru primăria din Bolboși

Luptă acerbă se dă și pentru Primăria Bumbești-Pițic. Primarul Irina Cojocaru va candida pentru un nou mandat, de data aceasta sub sigla PSD, după ce recent a părăsit Partidul Național Liberal. Are patru contracandidați de la PNL, AUR, USR și PMP.

De asemenea, social-democrații vor să recâștige primăria din Săcelu cu ajutorul unei femei, Ileana-Loredana Dănășel, întreprinzător local.

Primărițe PSD, sub umbrela PNL

Partidul Național Liberal o va susține în comuna Stoina pe fosta primăriță PSD Ioana Bușe. În 2018, aceasta și-a pierdut mandatul de primar după ce a fost condamnată definitiv, cu suspendare, pentru fapte de corupție. Se afla la al treilea mandat de primar. Bușe îi va avea ca adversari pe primarul Laurențiu Anghel (PSD) și pe candidatul AUR, Marian Fota.

Aceeași situație la Țânțăreni. Fosta primăriță Maria Vasilescu a pierdut alegerile în 2020, pentru cel de-al șaselea mandat, în fața liberalului Robert-Marian Ciutureanu, acum candidat din partea PSD. Alte trei femei candidează din partea PNL pentru primăriile din Baia de Fier (Maria-Melania Lera), Stănești (Ionelia Belgiu) și Turburea (Adriana Sgaibă), administrații conduse de primari PSD.

Puține femei pe liste

Expert Forum a realizat, recent, o analiză privind participarea femeilor la procesul electoral. Ca şi în urmă cu patru ani, cea mai mică proporţie de candidate este la comune (23%), iar cea mai mare la municipii şi în Bucureşti, cam o treime.

Pe tipuri de funcţii, cele mai puţine candidate sunt la poziţia de primar şi preşedinte al consiliului judeţean (11%). Cele mai multe candidate la primării sunt în Constanţa (20%), Tulcea (18%) şi Ialomiţa (17%), raportat la numărul total de candidaţi din judeţ. Cele mai puţine sunt la Covasna (4%) şi în Bistriţa Năsăud și Gorj (6%).

I.I.