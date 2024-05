Noua lege a pensiilor afectează minerii și energeticienii din CEO. ,,Ne-au tâlhărit!”

Salariații CE Oltenia vor pierde de la 1 septembrie, odată cu aplicarea noii legi a pensiilor, venituri importante. Pe paginile lor de socializare, discuțiile pe tema noii legi arată că cei din acest sector au fost lăsați în mod intenționat fără o parte din veniturile care li se cuvin după ce au muncit câteva zeci de ani în condiții speciale.

Oamenii acuză dur partidele aflate la guvernare. ,,Adică, ne-au tăiat sporurile suplimentare contributive de la grupe cele 6 luni sau 4 luni, declarându-le din pix stagii de cotizare NECONTRIBUTIVE, deși pentru aceste sporuri au fost plătite taxe suplimentare la sistemul de asigurări sociale care să acopere contributivitatea acestor perioade suplimentare! Este ca și cum te duci la casa de pensii să cumperi un an vechime și legiuitorul PSD-PNL îți confiscă fraudulos banii, în schimb îți oferă un an necontributiv care nu te ajută cu nimic, cam așa au procedat ei cu stagiile suplimentare de la grupele de muncă, au furat banii cotizați și ca să fie tâlhăria completă, au declarat din pix ilegal și neconstituțional, stagii de cotizare NECONTRIBUTIVE! Scopul acestei tâlhării este doar una, aceea de a nu acorda puncte de stabilitate celor care au lucrat și lucrează în grupele de muncă! Practic un puturos de portar care a lucrat în condiții normale 40 de ani va primi pe lângă pensionarea anticipată cu 5 ani mai devreme fără penalizare la 60 de ani și peste 11 puncte de stabilitate care înmulțit cu VPR =81 lei va lua o pensie cu cca 900 lei în plus față de pensia calculată! Se va ajunge după aplicarea noii mizerii a pensiilor 360/2023 de la 1 sept. a.c., ca un om care a muncit 25 de ani în condiții grele de grupă specială sau condiții deosebite să nu primească nici măcar un punct de stabilitate și portarul din exemplul nostru, cel care a tăiat frunză la câini 40 de ani, să primească o pensie mai mare ca un miner, petrolist, siderurgist etc.! (…) Citiți ART 13, pct.4 din normele de aplicare a noii mizerii a pensiilor și minunați-vă dragi mineri ce-au putut să debiteze escrocii de la PSD-PNL cu privire la sporurile grupelor de muncă!”, este mesajul apărut pe pagina publică a salariaților Complexului Energetic Oltenia, care face referire la Art. 13. – (4) Constituie stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă, necontributiv, perioadele suplimentare la vechimea în muncă/stagiul de cotizare prevăzute la art. 15 din lege.

M.C.H.