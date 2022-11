Nouă copii din Gureni, lăsați să învețe la lumina lumânării! Familiile lor din Colonia ACH, debranșate de la curent

Situație dramatică pentru patru familii cu copii care locuiesc în colonia ACH din Gureni, comuna Peștișani. Aceste familii au fost pur și simplu debranșate de la energia electrică, în cursul zilei de marți, asta de către primărie, pe motiv că beneficiarii nu au contracte semnate cu autoritatea locală. Beneficiarii acestei utilități spun, în schimb, că ar fi făcut mai multe demersuri la primărie pentru a li se încheia contracte pentru furnizarea energiei electrice dar ar fi fost refuzați, în acest caz apărând o adevărată discriminare. Asta, pentru că alte familii din colonie au contracte și evident și curent electric.

Familia Logăscu are doi copii de vârstă preșcolară iar cei mici sunt ținuți în beznă de familie, urmare a debranșării locuinței lor de la energia electrică. În acest caz, reprezentanții primăriei le-au ridicat celor patru chiar și contorul de curent, asta spre disperarea celor care locuiesc acum pe întuneric.

O alta familie aflată în aceeași situație este a Roxanei Boroacă. Femeia are trei copii, toți elevi de școală. Copiii sunt obligați să își facă temele la lumina lumânării iar în lipsa curentului electric sunt obligați să se bage foarte devreme la culcare.

Mama lor este disperată de situație și nu găsește soluție la acest conflict apărut cu primăria. Aceasta spune că vrea să aibă contract cu instituția publică pentru furnizarea energiei electrice dar, în mod incredibil, ar fi fost refuzată.

Familia Luciei Țandară nu are nici ea curent, începând de marți. Femeia și cei doi copii de vârstă școlară nu înțeleg de ce doar ei și alte trei familii au rămas fără energie electrică, deși au curentul plătit la zi. Femeia este beneficiara de ajutor social dar susține că nu are debite la această utilitate.

Copiilor le este, de asemenea, foarte greu să își facă temele la lumina lumânării.

Foarte gravă este situația familiei Ionescu, cu un copil acasă. Stâlpul familie a decedat în urma cu câteva zile iar femeia cu un copil trebuie să își plângă mortul la lumina lumânării.

Nici Daniela Ionescu nu are contract cu primăria pentru energie electrică și deși s-a rugat de reprezentanții primăriei sa o înțeleagă că numai ce și-a îngropat soțul și are o situație delicată, nu a fost iertată de cei de la Primăria Peștișani

Problema rezolvată cu buldozerul?!

În cursul zilei de ieri, un cetățean din Gureni împreună cu reprezentanții celor patru familii s-au prezentat la Primăria Peștișani pentru a rezolva oarecum situația cu un profund caracter social, în speță fiind vorba despre familii sărace cu copii.

S-a discutat cu secretarul primăriei și cu viceprimarul dar ambele persoane au fost ,,de piatră” în acest caz, spunându-i-se cetățeanului de bună credință că dacă îi pare rău de respectivii sa ii ia acasă la el. Mai mult, oamenilor necăjiți li s-ar fi spus, în față, că locuințele lor vor fi dărâmate cu buldozerul.

Barăcile fără acte!

În prezent, există o problemă nerezolvată între autoritatea locală și o parte a locuitorilor din Colonia ACH Gureni pe marginea actelor de proprietate atât a terenul de sub locuințe cât și a barăcilor in care locuiesc de ani buni aceste familii. Printre locuitorii coloniei se află persoane care locuiesc în colonie de 60 de ani. Femeia are contract de închiriere cu primăria și nicidecum act de proprietate.

Colonia ACH este un punct nevralgic al comunei Peștișani deoarece locuitorii acesteia sunt familii sărace, cu probleme sociale care ar trebui ajutate permanent de către autoritatea locală. Prefectura Gorj poate interveni în acest caz, deoarece copiii nu pot fi lăsați fără curent electric, în plină iarnă dar și Direcția pentru Protecția Copilului care poate cere autorității locale să caute urgent soluții, tăierea curentului nefiind una dintre acestea.

A.STOICA