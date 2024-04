Noua canalizare din Mătăsari, blocată de un localnic!

Guvernul a alocat în urmă cu câțiva ani peste un milion de euro autorităților din Mătăsari pentru a realiza o rețea de canalizare modernă, rețea care la momentul acesta ar fi trebuit să fie funcțională. Doar că, de ieri, rețeaua rămâne de domeniul istoriei, la capitolul investiții proaste, după ce un localnic a reușit să blocheze cu succes în instanță trecerea conductelor pe terenul său.

Ion Claudiu Pasăre, din Dragotești, s-a opus încă din 2017 instalării conductelor pe terenul său, la câțiva zeci de metri de rețeaua cea veche, care trece și ea prin grădina sa.

Proiectul de modernizare presupunea înlocuirea conductelor vechi cu unele noi pe același traseu doar că, la realizarea investiției, autoritățile și muncitorii au optat pentru un traseu mai drept, diferit de cel vechi. Păsăre, rudă cu primarul Vili Pasăre din Dragotești, a spus de atunci că nu îi va da niciodată acceptul primarului din Mătăsari, Gheorghe Gașpar, să pună conductele prin grădina sa. La vremea respectivă omul a fost îndepărtat de pe proprietatea sa și muncitorii au săpat repede, au pus conductele, după care au nivelat terenul, autoritățile crezând că au rezolvat problema.

Ion Claudiu Pasăre a reușit ceea ce, probabil, niciun gorjean nu a putut până acum – să câștige procesul împotriva autorităților din Mătăsari și să le oblige își mute conductele de pe proprietatea sa. Cu sentința judecătorească în mână și cu un executor judecătoresc pe proprietatea sa, Păsare a început ieri acțiunea de îndepărtare a conductelor.

În jurul orelor 10.00, la terenul său erau așteptați muncitori ai primăriei Mătăsari cu un buldoexcavator cu care să sape mai repede, doar că la acea oră nu a venit decât executorul judecătoresc Nicușor Trancă și doi polițiști care se asigurau că nu este scandal.

Pasăre a pus mâna pe cazma și zeci de minute a săpat singur pe lângă conductele pe care le vroia îndepărtate, la un moment dat venind și utilajul care în nici o jumătate de oră a scos conductele și a readus terenul la starea inițială. „Am dat la cazma, că de trei zile am săpat aici. Singur, deși am făcut și două preinfarcturi în anii aceștia de procese cu Gașpar și cei de la Mătăsari. Cum am săpat trei zile mai sap și acum cât e nevoie, doar să scap de conducte. Cei de la Mătăsari mereu și-au bătut joc de mine și de aceea nici nu i-am lăsat. Mă așteptam să vină aici primarul nostru de la Dragotești, Vili Pasăre, cu care sunt și rudă și care ar fi trebuit să mă susțină ca simplu cetățean.

M-am judecat cu ei în dosarul 5202/263/2017 și am avut câștig de cauză, deși toată lumea pe aici mă credea nebun că mă pun cu ei. Au fost în stare la proces să susțină că ei au respectat traseul conductei și că eu aberez, că nu e nicio conductă în plus pe terenul meu.

Am dus probe la dosar, a venit doamna președinte a completului de judecată aici și a văzut la fața locului că sunt conductele îngropate în pământ. Mereu ei au făcut pe căpoșii cu mine și, de aceea, prin avocat și chiar eu personal le-am dat notificare că îi las cu conductele dacă mă despăgubesc cu 5 miliarde de lei vechi și îmi dau și 2000 de euro pe lună.

Desigur, putem cădea la o înțelegere că nu e nicio sumă bătută cu ciocanul în cuie, dar acum nu le mai las niciun leu pentru că eu de 3 ani le-am cerut sumele astea. Le-am spus să îmi angajeze și mie copilul în minerit și mi l-au luat pentru șase luni. Eu am două conducte de canalizare pe terenul meu și eu nu sunt branșat la nicio rețea pentru că eu stau în Dragotești, iar țevile aparțin de Mătăsari. Să și le ducă la Mătăsari dacă sunt ale lor. O să vedeți că și pentru conducta cea veche vom ajunge la scoaterea ei de pe terenul meu pentru că suntem la instanță, ne judecăm și voi avea câștig de cauză și acolo”, a spus Ion Claudiu Pasăre.

Primarul Gheorghe Gașpar a evitat discuțiile cu jurnaliștii, ca întotdeauna, viceprimarul comunei Mătăsari, Dorin Ionescu, menționând că pentru conducta veche statul ar fi oferit despăgubiri înainte de 1989 și că nu s-ar mai putea distruge alte conducte, așa cum s-a întâmplat ieri. Iar în ceea ce privește conducta nouă, aceasta reprezintă un proiect compromis. „Evident că ne-a încurcat faptul că e o investiție nouă, o conductă nouă, pusă, care trebuia să funcționeze, acum o să trebuiască să regândim investiția, să modernizăm canalizarea nouă. Pe asta nu o s-o mai folosim, o să rămână, nu o s-o mai folosim niciodată, canalizarea veche, care a mers, e pe domeniu public și funcționează și acum. Când s-a declanșat conflictul s-a renunțat la canalizarea nouă și, ca urmare, mergem pe canalizarea veche, care este pe domeniu public. Acolo e un decret de expropriere din vremea lui Ceaușescu, nu cred că vor fi probleme, o să rămânem pe conducta respectivă. E funcțională și rețeaua și stația de epurare, la care am făcut și revizia. Conducta cea nouă e o pagubă”, recunoaște reprezentantul Primăriei Mătăsari.

Gelu Ionescu