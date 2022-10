Notă de protest față de condițiile generate de criza energetică și inflațieprivind scăderea nivelului de trai al pensionarilor români

Luni, 24 octombrie 2022, începând cu ora 10:15, în ajunul sărbătoririi Zilei Armatei României, o delegație a pensionarilor militari gorjeni, a depus o „NOTĂ DE PROTEST” la Prefectura Gorj prin care se manifestă dezacordul față de incapacitatea Guvernului României de a lua măsurile adecvate în vederea protejării teritoriului național și al populație în fața pericolului evident generat de războiul din Ucraina, criza energetică și de inflația galopantă.

Delegația alcătuită din: Col. (r.) Cristian GĂDĂU, Vicepreședintele LADPM Filiala Gorj, Col. (rtr.) Vasile MUNTEANU, Președinte SCMD Filiala Gorj, Col.(rtr.) dr. ing. Walter LOGA, Președinte ANCE „Regina Maria” Filiala Gorj și col. (rtr.) Gheorghe BUȘE, Secretar Executiv ANCE „Regina Maria” Filiala Gorj, a fost primită de către domnul Nicolae (Ninel) MUJA, Subprefectul județului Gorj. Timp de o jumătate de oră, s-au discutat motivele din Nota de protest și căile de rezolvare a lor propuse de reprezentanții pensionarilor militari gorjeni.

„Este începutul unui DEMERS REVENDICATIV NAȚIONAL, în scopul întăririi reale a capacității de apărare a României în fața pericolului extern evident, în scopul descurajării oricărui agresor, indiferent de direcția din care ar putea acționa și ar atenta la știrbirea integrității teritoriale a României. TRAGEM, PUTERNIC, UN NOU SEMNAL DE ALARMĂ, referitor la faptul că, în perioada de timp care a trecut de la începerea conflictului militar din Ucraina, populația României nu a fost pregătită să facă față pentru a acționa în mod eficient în vederea protejării vieții și bunurilor personale, în pofida repetatelor avertizări pe care LADPM le-a adresat ministerelor de resort începând chiar cu luna februarie a acestui an, 2022” a precizat domnul Col. (r.) Cristian GĂDĂU, Vicepreședintele LADPM Filiala Gorj, când a înaintat nota de protest domnului Subprefect Ninel MUJA, pe care l-a rugat să o înmâneze conducerilor partidelor din coaliția de guvernare, Guvernului, Parlamentului și Președinției României.

Col. (rtr.) Vasile MUNTEANU, Președintele SCMD Filiala Gorj, a prezentat următoarele propuneri pentru Premierul Nicolae Ciucă:

• Aplicarea, în integralitatea sa, în forma promulgată, a Legii nr. 223/2015 și abrogarea amendamentelor aduse ulterior prin OUG-uri, respectarea raportului dintre cel mai mare și mai mic salariu așa cum este prevăzut de lege și eliminarea discriminărilor prin abrogarea OUG 59/2017 în care magistrații și personalul auxiliar din justiție nu au fost incluși prin urmare calculul pensiilor acestora nu a fost plafonat și beneficiază de actualizarea pensiilor odată cu creșterea salariului celor aflați în activitate;

• Stoparea măririlor salariale pentru categoriile de bugetari cărora li s-a aplicat în totalitate Legea nr. 153/2017, până la aplicarea integral a legii pentru toate categoriile de bugetari.

• Aplicarea, în integralitatea sa, în forma promulgată, a Legii nr. l 27/2019 cu respectarea raportului dintre cea mai mare și cea mai mică pensie;

• Eliminarea discriminării prin aplicarea valorii sectoriale de referință (VRS) unice, pentru toate categoriile de bugetari, actualmente discriminate față de magistrați (militarilor și polițiștilor li se aplică un VRS în valoare de 197,33 lei, nemărit/actualizat din anul 2009, iar la magistrați, de mai mulți ani, un VRS de 463 lei, iar de curând …600 lei ! );

• Scoaterea rezerviștilor și pensionarilor militari din sfera de competență a ministerelor Muncii, Finanțelor Publice și a comisiilor de muncă parlamentare, deoarece nu au avut contracte de muncă normate, ci de prestare a activității la ordin, aceștia au fost și sunt plătiți din cota rezervată, conform tratatului de aderare la NATO;

• Modificarea prin amendamente a legilor nr. 153/2017 și 127/2019 in sensul recunoașterii – în salarizare și calculul pensiei, a obligațiilor, riscurilor și privațiunilor – personalului civil/ contractual angajat în structurile militare.

La rândul său, Col.(rtr.) dr. ing. Walter LOGA, Președinte ANCE „Regina Maria” Filiala Gorj a prezentat următoarele propuneri pentru Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu:

• Întreprinderea tuturor demersurilor necesare înlăturării nedreptăților legislative și discriminărilor flagrante existente astăzi și care afectează grav drepturile salariale și de pensie ale militarilor activi, în rezervă și în retragere. Înlăturarea în PRIMĂ URGENȚĂ a efectelor grave ale OUG urilor 57, 59, și 114 referitoare la pensionarii militari;

• Luarea în considerare a creării instituției Avocatul Militarilor și a Sindicatului Militarilor Activi, la fel ca și în celelalte armate NATO;

• Declasificarea și darea publicității documentelor din Actul de Aderare la NATO, referitoare la salarizarea și pensionarea militarilor;

• Conform concepției „NATO este necesar dar nu suficient” solicităm MApN să urgenteze, până nu va fi prea târziu, proiectarea și constituirea unei noi categorii de forțe de APĂRARE TERITORIALĂ, destinate, în exclusivitate pentru apărarea teritoriului național. Direcțiile de resort din cadrul MApN să pregătească argumentația necesară pentru a fi prezentată în cadrul CSAȚ, cu determinare și curaj chiar dacă acest lucru înseamnă, în mod sigur, contrabalansarea Bugetului Național către EFORTUL DE APĂRARE NAȚIONALĂ;

• Punerea în aplicare URGENTĂ a măsurilor specifice pentru pregătirea populației, economiei și teritoriului național în vederea prevenirii, diminuării și înlăturării efectelor armelor cu efect devastator în apropierea sau pe teritoriul național.

În încheiere, domnul Col. (r.) Cristian GĂDĂU a concluzionat: „Militarii în rezervă și în retragere, din toate structurile de apărare, ordine publică și securitate națională, consideră ca fiind IMPERATIVĂ schimbarea atitudinii Președintelui României, a ministerelor de resort și a Parlamentului în ceea ce înseamnă DREPTUL FUNDAMENTAL LA APĂRARE NAȚIONALĂ, atât în relațiile externe dar și în ceea ce înseamnă SIGURANȚA CETĂȚEANULUI în plan intern și nu mai acceptă să fie marginalizați iar intervențiile lor privind colaborarea și contribuția lor la pregătirea Țării pentru apărare să fie desconsiderate! Privim cu justificată îngrijorare gravitatea situației prin care trece întreaga lume și, în mod deosebit, Europa și nu putem accepta ca populației să i se ascundă gravitatea reală a acestei situații care, coroborată cu NEGLIJENȚA GUVERNANȚILOR, ne poate conduce în starea de DISOLUȚIE NAȚIONALĂ!”. Deasemenea, îl informează pe domnul subprefect, că mâine, de Ziua Armatei României, pensionarii militari vor protesta la București, la Ministerul Apărării Naționale și la Guvern. „Ne doare sufletul că nimeni nu ne mai bagă în seamă. Că suntem ai nimănui!”, a încheiat intervenția sa domnul Col. (r.) Cristian GĂDĂU.

Domnul Nicolae Muja ne-a asigurat de tot sprijinul său și că Nota de protest v-a ajunge la destinatari. Ne-am bucura tare mult să fie așa.

Când am ieșit de la Prefectură, deja am aflat că domnul Vasile Dîncu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale, iar mâine, pe 25 octombrie este convocat și CSAT. Noi rămânem încă optimiști.

Col. (rtr.) Gigi BUȘE