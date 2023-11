Noi medici la Spitalul Județean pentru liniile de gardă

Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu are nevoie de medici care să asigure liniile de gardă. Potrivit ultimului anunț de angajare, spitalul caută specialiști în Medicină Internă și Urologie. De luna viitoare, mai mulți medici vor încheia contracte individuale de muncă cu timp parțial pentru liniile de gardă. „Pe linia de gardă vin din decembrie un medic rezident ATI, un medic primar Medicină Internă, un medic rezident ultimul an pe Urologie și un medic rezident Cardiologie”, au anunțat reprezentanții spitalului. Totodată, în vederea acoperirii deficitului de cadre medicale de specialitate necesar pentru a desfășura activitate în linia de gardă, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu angajează medici confirmați în specialitățile Urologie și Medicină Internă. „Spitalul are în dotare echipamente de imagistică medicală de înaltă performanță (RMN, CT, Mamograf), echipamentele RMN încorporând tehnologii de ultimă oră pentru a oferi posibilități de diagnostic extraordinare și o experiență superioară pentru pacient. Cei interesați se pot adresa direct la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, la adresa de mail office@spitalgorj.ro sau la telefon 0253.243.315 – centrală, interior 307”, anunță Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. În plus, cel mai mare spital din Gorj vrea să aducă doi medici prin transfer pentru secțiile Cardiologie și Pediatrie.

I.I.