Noi le arătăm pe parchet! Apel la corectitudine înaintea barajului de la Mioveni

CSM Târgu Jiu continuă lupta pentru supraviețuire în Liga Florilor. În acest weekend sunt programate partidele de baraj de la Mioveni. Gorjencele vor întâlni Activ Ploiești, CSM Deva și HC Zalău. Gorjencele meritau să fie deja în vacanță, dar rezultatele ciudate din ultimele runde au trimis echipa lui Liviu Andrieș în meciurile decisive pentru supraviețuire. Directorul Robert Bălăeț a comentat, cu mult echilibru, evenimentele desfășurate în etapele de final și a declarat că valoarea echipei din Târgu Jiu este alta. Reamintim că în presa națională s-a scris despre rezultatele nefirești la partidele dintre Corona Brașov – SCM Râmnicu Vâlcea și Rapid București – Măgura Cisnădie. Alte site-uri de profil nu s-au sfiit să catalogheze partida de sub Tâmpa un “blat” pentru supraviețuirea Coronei. Galeria formației din Vâlcea a părăsit sala din Brașov în minutul 50, după ce favoritele lor au pierdut un avans de opt goluri, iar giuleștencele nu au avut galeria obișnuită la egalul din ultima rundă. ,,Această conferință trebuia să fie cumva despre obținerea unui loc 8 sau 9 în acest campionat. Din nefericire, am ajuns la baraj. Ce s-a întâmplat în ultimele etape, părerea mea, este de domeniul fantasticului. Nu e numai părerea mea, ci și părerea anumitor publicații naționale, care au atras atenția despre ce s-a întâmplat, mai ales în ultimele două etape. Ne-am făcut planuri, la începutul acestui campionat, pe care ni le-am îndeplinit, adică victorii contra celor 6-7 echipe cu care credeam noi că ne putem lupta. Am obținut două victorii cu Știința București, două cu Mioveni, două cu Corona Brașov, câte una cu Cisnădie, Baia Mare și Craiova. Am câștigat aceste meciuri și aveam un golaveraj mai bun. N-am știut că, pe final, planetele se vor alinia în așa fel încât unele echipe să câștige anumite puncte foarte ușor, la echipe mult mai bine cotate. Totul a început după meciul de la Brașov, când Corona a câștigat cu Gloria Bistrița. Să zicem că a fost o întâmplare și că iarăși planetele s-au aliniat bine pentru Corona, care a prins probabil un meci foarte bun. Am zis că a fost o întâmplare și mergem mai departe. Ce s-a întâmplat în ultimele două etape, începând cu meciul Craiova – Baia Mare, care, în mod inexplicabil, a început cu vreo șapte minute mai târziu și s-a terminat egal, exact cât îi trebuia formației Minaur, am zis că e iarăși o întâmplare.

Vreau să cred și acum că este o întâmplare ultima etapă. Aș cita din ProSport, care a spus că au fost niște meciuri greu de explicat, adică victoria Coronei în fața Vâlcei, după ce ultima a avut la un moment dat chiar opt goluri avans, lasă un gust amar în sufletul nostru. Nu zic eu că a fost ceva acolo, zic chiar suporterii vâlcenilor, care în minutul 50 au părăsit sala și au condamnat echipa lor.La Rapid, am fost chiar eu prezent. A fost un meci moale, care s-a derulat maxim la două goluri pentru o echipă și acel meci a început cu o întârziere de vreo șapte minute. Lipsa galeriei rapidiste, iarăși m-a frapat. Ce să mai, au fost toate rezultatele contra noastră. Acum, sper ca cineva să se sesizeze despre ce s-a întâmplat în această ultimă etapă”, a declarat Bălăeț. Între timp,a fost declanșată o anchetă de către Asociația Internațională pentru Integritatea Pariurilor (IBIA). De asemenea, a fost sesizată Comisia de Disciplină a Federației Române de Handbal. Bălăeț speră ca barajul de la Mioveni să se joace doar pe parchet și a declarat că formația cea mai valoroasă de la acest turneu este CSM Târgu Jiu.

,,Suntem o echipă mică, cu unul dintre cele mai mici bugete, și știam că o să fie o competiție foarte puternică. Dar, cum am zis, planurile noastre și punctele pe care am zis că le facem nu ne-au fost de ajuns. Încă o dată se dovedește că socoteala de acasă nu este ca cea din piață. La piață mai sunt și alți vânzători care, mă rog, stabilesc anumite prețuri. Chiar am înțeles că au fost raportate aceste meciuri la IBIA (International Betting Integrity Association). Sper să se ancheteze și adevărul să iasă la iveală mai devreme sau mai târziu. Acuma o să rămânem în această luptă de baraj.

Sper ca aici toate lucrurile să se desfășoare cum trebuie, iar noi o să fim lăsați să demonstrăm că suntem o echipă puternică și să câștigăm aceste meciuri. Am încredere în aceste fete pentru că știu cât au luptat și câte puncte au câștigat. Corect și cinstit, în sală”, a mai spus Bălăeț. Conform regulamentului FRH, turneul de menținere/promovare în Liga Florilor se va desfășura în perioada 24-26 mai. CSM Târgu Jiu va juca primul meci cu Activ Ploiești, apoi cu CSM Deva și în ultima zi a turneului, cu HC Zalău.

Cătălin Pasăre