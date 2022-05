Noi „emoții” penale în familia țărănistului Catrinoiu

Tribunalul Gorj ar urma să decidă azi dacă dispune sau nu începerea judecării pe fond a unuia din cele două dosare în care liderul țărăniștilor din județ, Matei Catrinoiu, este inculpat oficial în momentul de față. Cele două dosare în care lichidatorul judiciar a fost trimis în judecată au fost instrumentate de procurori și trimise spre judecată la instanță în perioada pandemiei. În ambele, Catrinoiu a folosit toate pârghiile legale pentru a tergiversa pronunțarea unei sentințe, el cerând inclusiv strămutarea unuia dintre dosare, cerere ce i-a fost respinsă de Curtea de Apel Craiova.

Pentru ziua de azi el așteaptă să vadă verdictul instanței în dosarul în care Judecătoria Târgu-Jiu a dispus la mijlocul lunii februarie începerea judecății pe fond, după ce, în luna noiembrie a anului trecut, aceeași instanță trimitea dosarul înapoi la procuror pentru refacerea rechizitoriului. „Dispune remedierea neregularităţii actului de sesizare în sensul: – indicării numărul actelor materiale referitor la infracţiunea de uz de fals în formă continuată, prev. şi ped de art. 323 C.pen. cu aplicarea art. 35 C.pen., descrierea fiecărui act material, astfel să permită fi verificarea existenţei privind locul, timpul şi modul de săvârşire a fiecărui act material în parte, iar dacă există mai mulţi inculpaţi, să fie indicată contribuţia fiecăruia, prin raportare la încadrarea juridică, astfel cum este menţionată în dispozitivul rechizitoriului, cât şi indicarea probelor în susţinere – indicarea actului prin care s-a pus în mişcare acţiunea penală privind actul material constând în folosirea înscrisului falsificat la Curtea de Apel Craiova”, a decis instanța. Între timp lucrurile au fost remediate, iar Judecătoria Târgu-Jiu a dispus începerea procesului, decizie care a fost contestată și asupra căreia ar urma să se pronunțe Tribunalul Gorj în cursul acestei zile. Dosarul vizează modul în care Catrinoiu ar fi vândut bunurile unei firme din Prigoria la prețuri de nimic, iar banii i-a folosit în interes personal. De aici și acuzațiile de delapidare, acuzații cu care s-a ales și în al doilea dosar în care are calitatea de inculpat la Judecătoria Târgu-Jiu. Aici, rețeta a fost aplicată în aceeași manieră pentru o speță similară, culmea fiind că și în acest dosar judecătorii dispunând marți retrimiterea dosarului la procurori pentru refacerea rechizitoriului. „Restituie, conform art. 346 alin. (3) lit. a C. pr. pen, cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, privind pe inculpatul CATRINOIU Matei, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ,,delapidare” prev. de art. 295 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (197 acte materiale). În temeiul art. 275 alin. (3) C. pr. pen, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Copia încheierii motivate va fi comunicată Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, inculpatului şi persoanelor vătămate”, a decis instanța. Decizia nu este definitivă și, ca urmare, inculpatul are posibilitatea să o conteste, ceea ce înseamnă că de abia pe la toamnă Tribunalul Gorj ar putea dispune începerea judecății pe fond, deși este posibilă și o hotărâre în privința rejudecării de către instanța de fond. Ultima variantă ar face ca procesul să se mai prelungească mult și bine, iar până la pronunțarea unei decizii definitive cu privire la vinovăția sau nevinovăția inculpatului să mai treacă ani de zile. Matei Catrinoiu a comis faptele de care îl acuză procurorii după ce a primit o condamnare pentru același gen de fapte, în dosarul respectiv instanța dispunând o pedeapsă cu suspendare. Nu i-a fost interzis dreptul de a practica meseria de lichidator judiciar și, astfel, acum Catrinoiu se vede inculpat în două dosare noi. Fiul său, Cosmin Matei Catrinoiu, are și el emoții judiciare, așa cum ,,Gorjeanul” a relatat în ediția trecută. Acesta este executor judecătoresc și, împreună cu o cunoștință de-a sa, Gheorghe Sperlea, este acuzat de abuz în serviciu, fiind trimis în judecată de procurorii Curții de Apel Craiova. Dosarul a fost înaintat instanței în noiembrie anul trecut, iar în luna februarie anul acesta un judecător de Cameră Preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului. Doar că ambii inculpați au contestat decizia respectivă și dosarul s-a mutat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații de la instanța supremă ar urma să se pronunțe săptămâna viitoare asupra contestației lui Catrinoiu Junior. Seniorul Matei Catrinoiu este cel care în decembrie 2013 îl denunța la DNA pe Constantin Ninel Potârcă pentru o presupusă șpagă pe care ar fi primit-o de la acesta pentru ca, în calitate de lichidator, să nu se mai ocupe de firmele lui „Obama de Meteor”. Cu un an înainte, adică acum un deceniu, Catrinoiu făcea obiectului unui denunț al unei judecătoare, Carmen Mladen, care îl șantaja cu poze deocheate, în condițiile în care soția țărănistului șef era magistrat la Judecătoria Târgu-Jiu la acel moment, ulterior ea ieșind la pensie.

Gelu Ionescu