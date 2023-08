Nici urmă de microhidrocentrala CEO

CE Oltenia face raportări către Comisia Europeană de două ori pe an. Ultima a fost la sfârșitul lunii iulie. Nu știm cum arată raportarea deoarece Complexul Energetic Oltenia nu o face publică, în ciuda acuzațiilor că administrația minte europenii (așa cum a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Constantin Ștefan).

Nu a fost nicio reacție din partea companiei cu privire la aceste acuzații. Printre investițiile ,,fără număr”, anunțate în Planul CEO de restructurare – pe care nu le vedem, se află și o microhidrocentrală. Aceasta ar fi trebuit să fie gata la începutul acestui an. Bineînțeles, că nu se cunoaște stadiul în care se află, dar dacă ar funcționa am fi aflat și noi.

Are o capacitate de 10 MW, și face parte din Sucursala Electrocentrale Turceni. De notat, în Plan se vorbește despre finanțări, dar nu există niciun buget alocat retehnologizării și modernizării acestei microhidrocentrale. Probabil nici intenția de a fi reabilitată, dar …dă bine pe hârtie

Ce e în Plan

Planul Revizuit: Planul de decarbonare care urmează să fie implementat în perioada 2021-2026, presupune diversificarea mixului energetic prin introducerea de energie regenerabilă și cu gaze în portofoliul companiei Intenția CE Oltenia și a statului român este să finanțeze Planul de decarbonare din Fondul de modernizare prevăzut la articolul 10d din Directiva 2018/410/UE de modificare a Directivei 2003/87/CE – EUETS; Capacitatea totală instalată de producție energie electrică va ajunge de la 3.570 MW în 2020 la 3.094 MW în 2026, ponderea de capacitate din lignit ajungând la 53% din total capacitate; Emisia specifică la nivel de companie se va diminua de la 0.82 tCO2/ MWh în 2020 la 0.74 tCO2/ MWh începând cu anul 2025, atingând 0.51 tCO2/ MWh începând cu anul 2026, reprezentând o reducere de ~38%. • Construcția a opt parcuri fotovoltaice cu o capacitate totala de 725 MW, după cum urmează: • Construcția unui parc fotovoltaic pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari; • Construcția unui parc fotovoltaic pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni; • Construcția unui parc fotovoltaic pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița; • Construcția unui parc fotovoltaic pe halda interioară cariera Tismana; • Construcția unui parc fotovoltaic pe halda interioară cariera Tismana 2; • Construcția unui parc fotovoltaic pe halda exterioară cariera Pinoasa; • Construcția unui parc fotovoltaic pe halda exterioară Bohorel; • Construcția unui parc fotovoltaic pe halda interioară Rovinari Est. • Reabilitarea și modernizarea microhidrocentralei cu putere instalată de 10 MW de la SE Turceni; • Construcția unei centrale electrice de circa 475 MW pe gaz natural la SE Turceni • Construcția unei centrale electrice de circa 850 MW pe gaz natural la SE Ișalnița

M.C.H.