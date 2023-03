Neagoe dă vina pe gazon după victoria chinuită de la Ploiești

Universitatea Craiova a obținut al doilea succes consecutiv în SuperLigă. Oltenii au arătat rău la Ploiești, dar au învins-o pe Petrolul cu 1-0. Singurul gol al confruntării a venit la finalul primei reprize, din piciorul lui Andrei Ivan. Neagoe a mizat pe o formulă foarte ofensivă, dar oaspeții au fost dominați în multe rânduri de prahoveni. La final, antrenorul Științei a explicat de ce a ales această tactică. „Ați văzut ce teren este. Știam starea terenului, băieții s-au luptat. A fost un joc de luptă, de-asta am jucat cu doi atacanți din primul minut. De asta l-am introdus și pe Rivaldinho după, să ne batem. Nu putea fi controlată mingea sub nicio formă, dar ne-am creat situații de a marca. Puteam marca și golul doi în prima repriză, dar nu am reușit și ne-am făcut singuri viața grea. Aș fi vrut să marcăm trei goluri și puteam, dar este foarte bine că nu am primit gol. Ăsta este un bonus. E foarte bine pentru încrederea băieților. Am suferit, dar sunt și astfel de jocuri, nu avem ce face. Mergem mai departe. E bine că am reușit să câștigăm“, a declarat tehnicianul. A fost a doua victorie la limită a juveților, care suferă vizibil în compartimentul median. Vineri, de la ora 20.30, Craiova joacă în ultima etapă a sezonului regulat pe teren propriu, cu UTA Arad.

Universitatea Craiova în meciul cu Petrolul: L. Popescu – Vătăjelu, Zajkov, Badelj (’15, Silva), Ndong (’46, Vlădoiu) – Işfan, Mateiu, Screciu, Ivan (’61, Baiaram) – Markovic (’80, Găman), Koljic (’61, Rivaldinho).

Cătălin Pasăre