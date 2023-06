Naționala lui Săndoi a rămas mică

Fără gol marcat și cu două înfrângeri la activ. Este bilanțul României U21 după meciurile cu Spania (0-3) și Ucraina (0-1) din cadrul Grupei B a Campionatului European de fotbal, găzduit de țara noastră împreună cu Georgia. După aceste partide, tricolorii nu mai au șanse să meargă în fazele următoare ale competiției. Dacă Spania a fost clar superioară în meciul inaugural, România și Ucraina și-au împărțit perioadele de dominare, dar vizitatorii au terminat jocul mai bine. Portarul Ştefan Târnovanu a făcut adevărate minuni, înainte să fie învins de un coechipier, Victor Dican, al cărui autogol din minutul 89 s-a dovedit a fi decisiv. Emil Săndoi a declarat că adversarele României sunt compuse din jucători cu o experiență mai bogată la nivel înalt. ,,Din punct de vedere al obiectivului, era important să ieşim din faza grupelor. Asta ne doream, pentru asta am muncit, dar au fost o grămadă de probleme cu care ne-am confruntat. Apoi este vorba despre o maturitate a echipelor pe care le întâlnim, o maturitate pe care adversarii au câştigat-o prin jocuri la nivel internaţional, în campionate mult mai puternice. Contează şi nivelul la care evoluează jucătorii. Noi n-am avut mulţi jucători care să joace în străinătate, să joace în top 8 campionate din Europa, chiar şi în ligile secunde. Noi am avut mai mult jucători din campionatul nostru. Jucători de valoare, cu potenţial, dar se vede o diferenţă, un ritm de Champions League, de Europa League. Însă jucătorii noştri au potenţial şi de asta îmi pare rău. I-am văzut foarte afectaţi pentru că au crezut foarte mult în acest turneu final. Sincer vă spun că a contat şi conjunctura în care s-au întâmplat toate lucrurile. Parcă toate s-au întors împotriva noastră începând cu problemele de lot. Lui Drăguşin nu i s-a dat drumul de la echipa de club, pe Screciu nu l-am avut la primul meci, iar apoi l-am pierdut pe final… am fost dezechilibraţi pe compartimente. Eu eram convins că nivelul este foarte, foarte ridicat… dar acum pot să spun că este mai ridicat decât aşteptările mele. Poate că unii jucători nu sunt pregătiţi să joace la o competiţie de nivelul ăsta şi într-un timp aşa de scurt”, a concluzionat selecționerul. România mai joacă marți cu Croația. Meciul selecționatelor U21 începe la ora 21.45.

Cătălin Pasăre