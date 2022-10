N-au putut ține ritmul! CSM a oferit doar sclipiri în meciul cu Rapid

CSM Târgu Jiu nu a putut produce surpriza, duminică, împotriva Rapidului, deși a avut momente când s-a ridicat la înălțimea oponentului din capitală. Oaspeții s-au impus cu 85-64, asta deși au avut o cădere în sfertul trei, de care gorjenii nu au profitat până la capăt. A fost și singura perioadă de joc adjudecată de elevii lui Claudiu Alionescu. Pe sferturi scorul a fost: 13-24, 16-24, 23-12, 12-25. Octavian Ilie a lipsit din lotul gazdelor, dar un alt gorjean s-a remarcat: Camil Berculescu. Cel din urmă a terminat în double-double, cu 13 puncte și 11 recuperări. Sportivul nostru avea să fie și cel mai eficient jucător al amfitrionilor, cu un indice de 22. ,,Prestația a fost bună, din păcate nu am obținut rezultatul dorit. Scorul nu spune realitatea, am fost acolo, am luptat, din păcate am avut din nou niște fluctuații pe care o să le reglăm. Se simte că avem o chimie din ce în ce mai bună și sperăm să vină victoriile binemeritate. Să sperăm că o să mergem pe o pantă ascendentă. Îmi propun să fiu constant, chiar dacă este un lucru greu de realizat. Vreau să-mi ajut echipa, să dau tot ce am mai bun”, a declarat Camil după joc. Antrenorul Claudiu Alionescu a admis că echipa sa a avut o seară foarte slabă din afara semicercului, iar acest lucru s-a dovedit a fi decisiv. De asemenea, apărarea a dat chix, mai ales în prima repriză. ,,A fost un joc cu două părți total opuse. În prima parte nu ne-a ieșit mai nimic, am suferit în special din punct de vedere defensiv. Am primit coșuri foarte ușoare pe niște situații pe care le-am tot lucrat, dar, din păcate, nu am reușit să le punem în practică așa cum ne doream. Am început partea a doua cu un sfert foarte bun, am venit la 6 puncte la un moment dat și meciul era acolo. Din păcate, în ultimul sfert s-au dus la o diferență destul de mare și cred eu că nu aceasta a fost realitatea din teren. În același timp, cu 64 de puncte marcate este greu să emiți pretenții să câștigi un meci. Am avut un procentaj dezastruos la 3 puncte, 2 din 18, în condițiile în care avem niște aruncători destul de buni în echipă și acolo s-a făcut un pic diferența. Până la urmă, am întâlnit Rapidul, o echipă cu pretenții în acest sezon. Noi trebuie să ne vedem de drumul nostru și să încercăm să obținem acea victorie care cred eu că va detensiona atmosfera și, de acolo, lucrurile vor merge pe un făgaș ascendent”, a precizat principalul gorjenilor. CSM va sta pe drumuri în următoarea perioadă. Pentru alb-albaștri urmează trei deplasări consecutive în LNBM, la Miercurea Ciuc, Ploiești și Cluj Napoca.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan, Alexandru Berca, Porter Troupe 8p, Shamiel Stevenson 18p, Dylan Frye 8p, Bogdan Penciu, Xavier Cannefax 4p, Camil Berculescu 13p, Andriy Agafonov 2p, Andrei Gheorghe 2p, Tyler Creammer 9p, Alexandru Mitu. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Cătălin Pasăre