Murele, mai puțin profitabile față de alți ani

Culturile de mur pe care zeci de gorjeni le-au înființat în zona de est a județului, în special, nu le mai aduc acestora profiturile mari pe care le sperau atunci când au intrat în aceste mici afaceri. Oamenii spun că sunt nevoiți să vândă la prețuri mici, deși la supermarketuri până și ei se miră când văd cât poate să coste marfa lor.

Asta nu îi face să renunțe la culturile la care au muncit până acum și pe care le-au înființat pe terenuri pe care înainte cultivau porumb cel mai adesea. Ion Dajiu se bucură că zona a fost ocolită de grindină până acum și e mulțumit că ploile au ajutat din plin producția bună pe care o are. Doar că, spre deosebire de anul trecut, coacerea se face mai târziu. „Datorită ploilor săptămânale care ne-au ajutat foarte mult, mai ales că au fost curate, fără grindină, ne-a ajutat și canicula la coacere, putem spune că avem mure bune și gustoase. Primăvara a fost mai capricioasă și asta întârzie acum coacerea cu cel puțin o săptămână. Acum un an, pe vremea asta eram în plină culegere, dar vom fi săptămâna viitoare în situația aceasta. Momentan, pentru că nu suntem pe vârful de coacere, dăm producția de până acum la micii consumatori. Avem discuții cu proprietarii de depozite și așteptăm un semnal și de la fabricile de procesare ca să vedem dacă putem livra și acolo. Prețul pe care îl avem nu le face rentabile în comparație cu toată munca de la o astfel de cultură. Un kilogram pentru cei cu depozite ajunge la 8 lei, deși pentru noi ar fi convenabil la măcar un 10 lei. Ne mulțumim și cu prețul acesta pentru că e o marfă perisabilă. Sunt mure gustoase, frumoase, hrănitoare și tocmai de aceea nu înțelegem de ce prețul rămâne atât de jos. Ne adaptăm și facem ca totul să fie bine, chiar dacă atunci când vedem prețul la raft al produselor noastre ne mirăm și noi. Dar acolo intervin alte costuri, e ambalarea, transportul, chiar și reclama. Eu din ce știu ale noastre merg în străinătate pentru că au gust și sunt căutate la export, iar la noi sunt aduse din străinătate la prețuri mari și fără gustul alor noastre. Murele noastre sunt bune nu doar de dulceață și sirop, ci și de compot. Au o textură fermă și asta le face bune și pentru așa ceva”, spune Ion Dajiu. Sunt însă și alți localnici pentru care producția de mure e vândută la prețuri mult mai mici. „Am fost la piață la Târgu Jiu și am vrut să dau caserola de o jumătate de kilogram cu 5 lei. Un leu și ceva costă doar caserola, mai puneți cât plătim pentru cules, dacă găsim pe cine să luăm, prețul transportului și timpul stat la piață și vedeți că nu ne alegem cu nimic, nimic din toată această muncă. Cei care au venit să ia cantități mai mari la poartă au zis că ne dau 3 lei pe kilogram. Păi e bătaie de joc. La noi a fost și un pic de grindină, ne-a afectat și ploaia, nu ne rămâne decât să sperăm că ne vom recupera măcar costurile pentru că deocamdată nu știm unde le vom vinde. Anul trecut am dat o tonă, dar acum nu găsim cumpărători. Ele sunt perisabile, după cules trebuie să le dăm imediat pentru că pe căldurile astea se strică imediat. Vânzarea cea mai bună ar fi la angro, dar nu ni se plătesc.

Ne dau unii 2-3 lei pe kilogram, în timp ce pentru cules noi trebuie să dăm 2 lei, dacă avem cui pentru că nu se mai găsesc oameni. Nu e chiar o afacere, dar ne place cum arată plantația și producția pe care o obținem. Noi ne-am fi extins suprafața cultivată pentru că ne place genul acesta de cultură, dar dacă nu avem desfacerea asigurată ne limităm la cât am cultivat până acum”, declară Viorica Codreanu. Președintele Cooperativei Agricole ,,Valea Amaradiei”, pune prețurile mici și vânzările slabe de la început de sezon și pe seama crizei economice și a războiului din Ucraina. „Producția e mulțumitoare, dar vânzările merg mai prost decât anul trecut. Așa sunt condițiile economice peste tot. E criză cu inflația aceasta, e războiul din Estul Europei și undeva s-a blocat ceva. La noi la producători nu e vreo problemă, cred că la comercianți lipsește ceva în angrenajul care a mers până acum. Piață de desfacere există pentru că avem un client care le vrea direct congelate. Până ajung ele proaspete la Cluj sau Oradea se depreciază. Vrem să închiriem un depozit, până la final de săptămână vom avea o rezolvare. Noi am mai dat congelate. Am avut fructe din producția noastră în marile supermarketuri din țară, chiar dacă de la noi pleacă cu 5 lei kg. Românii nu au bani pentru a cumpărat cantități mari și atunci își iau câteva sute de grame pentru poftă. Murele sunt o marfă foarte perisabilă și în câteva zile se strică dacă nu e consumată repede”, spune șeful cooperativei agricole din Roșia de Amaradia.

Gelu Ionescu