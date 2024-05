Morega rămâne în arest la domiciliu și în iunie!

Fostul prefect Dan Ilie Morega își va petrece următoarele săptămâni în continuare în arest la domiciliu, după ce judecătorii au decis că nu se impune măsura respectivă, luată încă de la începutul primăverii.

Judecătoria Sectorului 1 a fost cea care a dispus prelungirea măsurii, după ce procurorii au cerut acest lucru. „Admite propunerea de prelungire a măsurii arestului la domiciliu formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul de urmărire penală nr. 2404/160/P/2024, în privința inculpatului Morega Dan-Ilie. (…) Prelungește măsura preventivă a arestului la domiciliu dispusă prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti din data de 23.03.2024 pronunţată în dosar nr. 8532/299/2024, definitivă la data de 01.04.2024, prelungită prin încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi din data de 26.04.2024 pronunţată în dosar nr. 11904/299/2024, pe o perioadă de 30 de zile, de la 31.05.2024 până la data de 29.06.2024, inclusiv. Executorie”, se arată în decizia luată de instanța de judecată. Măsura nu este definitivă, Dan Ilie Morega contestând-o prin intermediul avocaților săi. El a contestat și celelalte măsuri dispuse de judecători împotriva sa în ultimele luni, dar fără prea mult succes.

Fostul prefect s-a ales cu mai multe dosare și are calitatea de inculpat după ce s-a urcat la volan și a condus deși avea permisul suspendat. Mai mult, el s-a folosit și de un girofar, susținând că este agent secret în misiuni speciale. Înainte de a fi dispusă măsura arestului la domiciliu, Morega a fost internat pentru mai multe zile la Psihiatrie, primind îngrijiri de la medici specialiști care au comunicat ulterior anchetatorilor că nu mai are capacitatea necesară pentru a șofa, lucru cu care, evident, fostul prefect nu a fost niciodată de acord. Dan Ilie Morega a ales ca domiciliu proprietatea pe care o are la Baia de Aramă, unde s-a ocupat în această perioadă de grădinărit, după cum o arată postările pe care le-a făcut pe rețelele de socializare.

Gelu Ionescu