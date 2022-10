Mohammad Murad, în conducerea ALDE! Președintele PER Gorj, dezamăgit: ,,M-am înșelat asupra caracterului lui”!

ALDE și-a ales conducerea, sâmbătă, iar, spre uimirea multora, omul de afaceri Mohammad Murad, face parte din structura decisivă a acestui partid. Murad a fost până vineri președintele executiv al Partidului Ecologist Român, apoi a demisionat. În urma unor discuții în contradictoriu, omul de afaceri a părăsit, astfel, structura din care făcea parte din primăvara acestui an.

Cert este că plecarea lui Murad a dezamăgit liderii de organizații din județe, unul fiind și Dan Miroiu de la PER Gorj. Acesta a declarat, dezamăgit, că s-a înșelat amarnic vizavi de personalitatea lui Murad, care a promis mult și a făcut mult prea puțin spre deloc.

,,Eu, ca un om simplu din popor, care de 20 de ani este antreprenor și care merge pe cuvânt, cinste și corectitudine și care am întrat în politică pentru a încerca să contribuie cu măcar ceva la binele acestui județ mă declar dezamăgit. Am să fiu sincer și am să declar ca m-am înșelat aspra caracterului lui Mohamed Murad, asupra personalității pe care nu o are. Sincer m-am înșelat amarnic”, a declarat Dan Dumitru Miroiu, liderul PER Gorj.

A.S.