Mobilizare pentru meciul cu Minaur: ,,Când jucăm acasă, fanii sunt foarte importanți”

CSM Târgu Jiu se pregătește de un duel foarte important în Liga Florilor. Trupa gorjeană vine după succesul obținut în Bănie și stă la adăpostul locului 8. Surprinzător sau nu, Minaur Baia Mare, o echipă obișnuită și cu competițiile europene, are aceeași linie de clasament, dar golaveraj mai slab. Antrenorul Liviu Andrieș a apreciat că trupa gazdă nu pornește cu prima șansă, dar speră să vadă aceeași atitudine a gorjencelor din ultimele două partide. Meciul se dispută joi, de la ora 18.00. ,,Urmează un joc delicat și dificil, la fel ca toate celelalte. Întâlnim un adversar care anul trecut a terminat în primele patru echipe ale Ligii Florilor, o echipă care a jucat în cupele europene, dar din păcate nu s-a calificat mai departe. A participat și în Final Four-ul Cupei EHF, deci este o echipă de tradiție a handbalului feminin românesc. Noi venim după două jocuri bune spre foarte bune, cu Vâlcea și cu Craiova. Fetele s-au mobilizat și am obținut prima victorie în deplasare. Venim pe un fond bun și sper ca fetele să depună același efort și să aibă aceeași determinare ca în ultimele meciuri. E clar că ultimele două jocuri ne obligă să fim din ce în ce mai buni, dar va fi o partidă de altă natură. Nici Baia Mare nu are un început bun de campionat și vor veni foarte motivate la Târgu-Jiu. Sunt convins că fetele se vor mobiliza și vor avea aceeași exprimare în joc. E clar că datorită istoricului și a ceea ce este în spatele celor două echipe, Baia Mare pornește cu prima șansă, dar ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în ultimele jocuri, cred că și noi avem șansa noastră și trebuie să o apărăm până la capăt și să dăm dovadă că suntem o nucă destul de greu de spart”, a precizat Andrieș. Alexandra Maria Gavrilă va reveni pe parchet joi, în schimb Katarina Pavlovic este, în continuare, accidentată. ,,Nu le-am avut pe Maria Gavrilă și Katarina Pavlovic la meciul de la Craiova și, din păcate, pe Pavlovic nu o vom avea nici la meciul cu Baia Mare. Revine Maria și eu sper ca nivelul jocului să crească”, a mai spus antrenorul gorjean. Ira Zinatullina anticipează un nou duel foarte echilibrat, însă crede că publicul va asigura plusul de care gazdele au nevoie ca să câștige. Jucătoarea din Ucraina vrea două succese pe final de an. ,,Venim după două jocuri foarte bune, însă întâlnim o echipă de tradiție din handbalul românesc. Sper să facem o figură frumoasă și să păstrăm aceeași atitudine din ultimele meciuri. Cu siguranță avem un moral bun, am încredere în echipă, în antrenamentele pe care le facem și cred că vom face o partidă foarte bună. Este clar că atunci când jucăm acasă ne simțim mult mai bine, avem al optulea jucător în teren, publicul. Fanii din Târgu-Jiu sunt foarte buni, ne susțin și în fiecare meci de pe teren propriu am reușit să arătăm ca o echipă puternică, chiar dacă am venit în Liga Florilor în acest an. Sperăm să terminăm anul cu două victorii. Avem șansa noastră, însă trebuie să muncim, să evoluăm cu mult curaj și multă determinate și să ne luptă în teren până la capăt”, a spus Zinatullina. După partida cu Minaur Baia Mare, CSM Târgu Jiu se deplasează la Galați. Meciul are loc pe 29 decembrie.

Cătălin Pasăre