Miza debranșărilor de la Peștișani – 40.000 de lei!

Patru familii cu zece copii minori au fost debranșate de la rețeaua de electricitate de către autoritățile locale pentru că stau în locuințe sociale și au acumulat datorii care pot duce inclusiv la evacuarea lor.

Fostele barăci ale șantierului hidro din zona ACH Gureni sunt oferite gratuit celor care locuiesc în ele, cu condiția achitării facturilor la utilități, energie în special. Printre familiile debranșate acum se numără și persoane care spun că nu au nicio restanță și că nu înțeleg de ce au fost lăsate în întuneric fix în prag de iarnă. „Ne-am dus la Primărie să întrebăm de ce am rămas fără curent și acolo ne-au spus că femei ca noi sunt 100 și că nu au ce să ne facă. Le-am explicat că am copii mici, că trebuie să le schimb scutecele la lumânare. Eu nu am restanțe, nu am nicio problemă. De doi ani încercăm să prelungim contractul de închiriere, dar degeaba. În toată casa e întuneric și ne e foarte greu cu copii mici”, a explicat o mămică, în timp ce o alta spune că s-a trezit și ea debranșată pentru că nu are cum să achite facturile, dar nu pentru că nu ar avea banii necesari.

„Nu mi-au făcut contract și nu pot să plătesc. Mi-au tăiat curentul și stau în beznă și cu banii în buzunar. Sunt femeie în vârstă, stau cu plasa de pastile și iau toată ziua la medicamente ca să trec peste necazurile astea”, spune și Daniela Ionescu. Cei cu datorii recunosc sumele restante, dar cred că autoritățile ar fi trebuit să le spună din timp despre debranșare, nu să vină dintr-o dată și să îi lase fără energie, de parcă ar fi în Ucraina bombardată de ruși.

„Mi-a murit soțul și nu au înțeles nici măcar acest aspect, durerea prin care am trecut și cheltuielile pe care a trebuit să fac. Au venit să ridice contoarul și le-am spus să ne lase măcar să se împlinească șase săptămâni. A murit fără lumânare, acolo în casă, acum noi a trebuit să zugrăvim tot, iar ei au venit și ne-au luat alimentarea. Nu e posibil ce au făcut. Nu ne-au făcut contracte că avem și restanțe, dar să se fi gândit la copii. Unii suntem debranșați, alții nu, unii au contracte, alții nu. Când ne-am dus la primărie ne-au spus clar că or să vină cu buldo și vor rade tot. Am înțeles că interesul e că vrea cineva să-și facă o pensiune mare, că zona e atractivă pentru turiști și probabil noi încurcăm”, a spus o femeie.

Miza acestui scandal îl reprezintă datorii de zeci de mii de lei care s-au acumulat la furnizorul de electricitate de către Primăria Peștișani.

Primarul Cosmin Pigui recunoaște că situația nu e de câteva zile și spune că el a format o comisie încă de la începutul anului pentru ca problema să fie rezolvată în cursul verii. Acum o funcționară din Primărie va trebui să suporte suma respectivă pentru că nu s-a ocupat de recuperarea banilor sau de debranșarea restanțierilor pentru ca valoarea să nu ajungă la acest nivel de 40.000 de lei. „Eu am stabilit o comisie în urmă cu mai multe luni în urmă. Anul trecut, în toamnă, am sesizat aceiași problemă și am solicitat compartimentelor din cadrul Primăriei să își facă treaba. De comun acord am stabilit atunci că vine iarna și nu puteam scoate oamenii în stradă și să îi lăsăm fără curent. Dar acelor oameni de care ne-a păsat toamna trecut nu le-a păsat că au copii, fumează, beau, fac grătare, nu merg la serviciu, deși sunt locuri de muncă în comună și dumnealor nu vor să muncească. Vor ca Primăria să le plătească în continuare. Uite că Primăria nu mai plătește pentru că un funcționar al Primăriei plătește. Nu plătesc oamenii, plătește funcționarul! Acel funcționar are copii acasă și la ora actuală sunt 40.000 de lei neîncasați din Colonia ACH pe energie electrică.

Sunt debranșați cei fără contract și cei cu datorii. Ei au scutire la plata chiriei, dar nu a utilităților. Le-am atribuit apartamente cu obligația de a plăti utilitățile. Dar unii dintre dumnealor au devenit furnizori de energie electrică pentru că i-au branșat la ei pe ceilalți.

Chiar au încasat banii de la ceilalți, dar au uitat să îi mai dea la Primărie. Nouă factura ne vine lunar și o achităm, iar unii cetățeni din comuna Peștișani nu au voie să fie furnizori de energie pentru alți cetățeni din comuna Peștișani”, a explicat primarul Cosmin Pigui.

Familiile debranșate de la rețea au fost vizitate ieri de reprezentanți ai Direcției pentru Protecția Copilului Gorj, Psihologul Lidia Bârsanu menționând că toți cei zece copii nevoiți să stea de acum încolo la lumina lumânării vor primi sprijin din partea institiuției.

„DGASPC Gorj s-a autosesizat cu privire la situația familiilor și s-a deplasat o echipă pluridisciplinară la fața locului, care a purtat discuții cu familiile aflate în dificultate. Împreună cu autoritatea locală le-am adus la cunoștință serviciile de care pot beneficia în cadrul DGASPC Gorj și toate familiile refuză să beneficieze de aceste servicii. În continuare vom monitoriza situația alături de autoritățile locale și vom căuta cele mai bune soluții pentru a rezolva aceste probleme”, a explicat reprezentanta DGASPC Gorj.

Gelu Ionescu