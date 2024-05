Mitropolitul Olteniei a sfinţit Biserica «Sf. Ier. Nifon» din Cartierul «Plopilor», Municipiul Târgu-Jiu – ,,În această zi de sărbătoare, la cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, noi am săvârșit această lucrare sfântă de târnosire a bisericii, de chemare a lui Dumnezeu”!

În ziua de marţi, 21 mai 2024, când creştinătatea i-a sărbătorit pe «Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin cel Mare şi mama sa, Elena», Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit slujba de sfinţire a Bisericii cu Hramul «Sf. Ier. Nifon» din Cartierul «Plopilor», Municipiul Târgu-Jiu, Protopopiatul Târgu-Jiu Sud, având Protoiereu PC Părinte Ionel Câmpeanu şi Preot Paroh PC Părinte Gheorghiţă Sandu, ajutat de PC Părinte Liviu Vasiloniu, după care a oficiată Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte şi consilier mitropolitan Achim George Daniel, Preacucernicul Părinte Protoiereu Ionel Câmpeanu, al Protopopiatului Târgu-Jiu Sud, preoţii de parohie: Păunescu Anghel, Parohia Târgu-Jiu, Ciulică Emilian, Parohia Bustuchin, Stănciulescu Neofit, inspector şcolar, Popescu Nicuşor, Biserica «Sfânta Treime», Tomescu Ion, Biserica «Sfinţii Apostoli» şi alţii. Să reţinem faptul că piatra de temelie a bisericii a fost pusă la 21 mai 2010 şi din anul 2012 a început construcţia ei. Între anii 2021-2024 au fost realizate lucrările de pictură în tehnica fresco, de către pictorul bisericesc Doru Guță. Ajutorul necesar edificării și împodobirii sfintei biserici cu pictură și mobilier au provenit de la Primăria Târgu-Jiu, precum și din donațiile credincioșilor din parohie și din oraș.

La slujba liturgică au cântat la strană membrii grupului psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova. În cadrul slujbei Sfintei Liturghii, pentru activitatea pastoral-administrativă, părintele paroh Sandu Gheorghe și părintele slujitor Vasiloniu Liviu au fost ridicați la rangul de iconom stavrofor. În prezența oficialităților admistraţiei publice locale și judeţene, a unui număr impresionant de mare de credincioşi din parohie, din rândul cărora am remarcat prezenţa domnului Bebe-Viorel Ionică, Directorul Ziarului «Gorjeanul», la sfârşitul Sfintei Liturghii, Părintele protoiereu Ionel Cîmpeanu, de la Protopopiatul Târgu-Jiu Sud a dat citire actului de sfințire după care a spus că într-o zi de mare sărbătoare, această lucrare a omului a devenit «Casă a Lui Dumnezeu», iar, în continuare, Preacucernicul Părinte protoiereu a spus că în semn de apreciere, pentru sprijinul oferit lucrărilor de înfrumusețare a sfintei biserici, domnul primar Romanescu Marcel Laurențiu a primit gramata mitropolitană «Crucea Sfântului Nicodim» clasa I, pentru mireni. Au mai primit gramate chiriarhale de mulțumire din partea Mitropoliei Olteniei domnii: Dăianu Adrian, Besoi Ion Sorin, Cică Marian, Lișiță Irinel și Avram Albert Dorin. Pentru activitatea pastoral-administrativă şi de slujire sfântă, părintele paroh Sandu Gheorghe și părintele slujitor Vasiloniu Liviu au fost ridicați la rangul de iconom stavrofor. În cuvântul de mulţumire, Preacucernicul Părinte paroh, Sandu Gheorghe a ţinut să spună că ,,rugăciunile credincioşilor parohiei noastre au fost împlinite astăzi, de aceea, mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit şi pe care îi vom pomeni mereu în rugăciunile noastre”! Primarul Municipiului Târgu-Jiu a ţinut să menţioneze faptul că este o mare onoare pentru domnia sa primirea gramatei mitropolitane, acesta fiind cel mai înălţător moment de apreciere pentru comunitatea târgujiană, motiv pentru care va rămâne mereu în slujba Domnului şi a comunităţii pe care o reprezintă!

În cuvântul de învățătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu s-a referit, în primul rând, la importanţa şi simbolistica deosebită a sfinţirii unei biserici în viaţa comunităţii, apreciind eforturile celor care s-au ostenit îndeaproape şi cu contribuţii pentru înălţarea şi pentru înfrumuseţarea bisericii, după care a spus următoarele: „Vă mulţumesc pentru faptul că de astăzi de dimineaţă, de când am venit aici, m-aţi primit cu atâta mare bucurie, de aceea, ziua de astăzi este o împlinire și o fericire care va rămâne multă vreme întipărită în sufletele și inimile noastre. Astăzi se împlinesc 14 ani de când am pus piatra de temelie a acestei sfinte bisericii, perioadă de trudă, de hărnicie și de multă osteneală. Astăzi avem bucuria cu toții și o împlinire sufletească negrăită să trăim aceste clipe sfinte ca o binecuvântare a lui Dumnezeu, cu care ne-a învrednicit să realizăm această sfântă biserică închinată Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Aș putea spune că sunt cel mai îndreptățit să mă bucur că biserica aceasta este dedicată unui sfânt care își are sfintele moaște la Catedrala Mitropolitană din Craiova. În această zi de sărbătoare, la cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, noi am săvârșit această lucrare sfântă de târnosire a bisericii, de chemare a lui Dumnezeu. Sfințirea unei biserici are o slujbă deosebită și o rânduială mult mai complexă față de alte sfințiri din Biserica noastră. În momentele de rugăciune, am chemat pe Duhul Sfânt, care pretutindenea este și toate le împlinește, ca să sfințească lucrarea noastră. Așadar, această Casă a lui Dumnezeu este locaș primitor al tuturor credincioșilor. În biserică, dacă venim cu credință, vom primi răspuns cererilor noastre, pentru că Dumnezeu este cu noi până la sfârșitul veacurilor, iar, biserica aceasta să fie cu adevărat făcătoare de minuni! Ori de câte ori slujitorii bisericii vor chema ajutorul Lui Dumnezeu, să fie auziţi sus în ceruri”!

În cea de-a doua parte a cuvântului de învăţătură duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre originea traco-dacă a Sfinților Împăraţi Constantin cel Mare și mama sa Elena şi ce rol deosebit au avut în istoria creștinismului, prin încetarea persecuțiilor împotriva creștinilor și oficializarea religiei creștine în Imperiul Roman: „Sf. Împărați Constantin și Elena s-au născut în regiunea noastră și fac parte din strămoșii noștri, care au primit credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de la Sfântul Apostol Andrei și de la episcopii care au învățat cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, credința noastră este apostolică! Noi nu am primit învățătura târziu în istorie, ci am primit-o de la Sfinții Apostoli, iar, Sfinţii Împărați au fost cu adevărat credincioși, binecuvântați de Dumnezeu și în același timp apărători ai credinței noastre strămoșești. Înainte de împăratul Constantin și de anul 313, credința noastră ortodoxă a fost persecutată de împărații romani și toți cei care credeau în Mântuitorul Hristos erau martirizați în chinuri groaznice. Sf. Împărați Constantin și Elena au dat libertate creștinilor și prin semnarea unui edict au aprobat ca religia noastră să fie liberă în tot Imperiul Roman. De atunci s-au construit biserici, creștinii nu au mai fost persecutați și au putut să aducă în biserici laudă lui Dumnezeu. Sfânta cruce, semnul descoperit de către Sf. Constantin cel Mare este legată de Învierea Mântuitorului Hristos, de aceea, a dat libertate ca în tot locul să se cinstească Mântuitorul, iar pe biserici să se ridice semnul sfintei cruci. Datorită acestor sfinți, credința creștină s-a răspândit în întreaga lume cunoscută și Biserica a primit libertatea ca în ziua de duminică să se săvârșească Sfânta Liturghie, în mod liber și deschis în toate bisericile, şi după aceea, în întregul Imperiu Roman! Duminica a luat putere legislativă din timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare şi nimeni n-a contrazis acest lucru, indiferent dacă erau creştini sau păgâni! În acest fel, creştinismul s-a răspândit în întreaga lume”! În încheiere, Înaltul nostru Ierarh I-a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru bucuria de a sfinți această biserică închinată Sf. Ier. Nifon, după care i-a felicitat pe toți cei care s-au implicat în lucrările de ridicare și înfrumusețare a locașului, spre Slava lui Dumnezeu: „Întâi de toate, mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu. De asemenea, cu bucurie serbăm această zi sfântă și mulțumim Sfinților Împărați Constantin și Elena că ne-au învrednicit ca să sfințim această biserică, tocmai de ziua lor. Vă mulțumim tuturor celor care v-ați ostenit, Dumnezeu să vă dea sănătate și multe împliniri” a încheiat Mitropolitul Olteniei.

