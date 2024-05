Mitropolitul Olteniei a sfințit Biserica cu Hramul „Sf. Ier. Nifon” din Târgu Jiu

Marți, 21 mai 2024, când creștinătatea i-a sărbătorit pe „Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin cel Mare și mama sa, Elena Augusta”, Înalt Preasfințitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit slujba de sfințire a Bisericii cu Hramul «Sfântul Ierarh Nifon» din Cartierul Plopilor al municipiului Târgu Jiu. Această biserică aparține Protopopiatului Târgu Jiu Sud, având Protoiereu pe PC Părinte Ionel Câmpeanu și Preot Paroh PC Părinte Gheorghe Sandu, ajutat de PC Părinte Liviu Vasiloniu.

Așadar, marți dimineața, în curtea bisericii din Cartierul Plopilor se adunaseră zeci de persoane, marea majoritate enoriași ai parohiei, la care s-au adăugat și reprezentanții autorităților locale în frunte cu primarul Marcel Romanescu, și un sobor mare de preoți și diaconi condus de Protoiereul PC Părinte Ionel Câmpeanu.

La ora 9 fix a sosit și mașina cu Înalt Preasfințitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei care a fost întâmpinat de Părintele Ionel Câmpeanu și primit cu sunete de clopote și melodii bisericești. Înaltpreasfințitul a salutat oficialitățile și mulțimea adunată în fața bisericii apoi a intrat în biserica arhiplină de enoriași. După ce s-a schimbat în veșmintele împărătești, în altar, a ieșit cu tot alaiul de preoți și a târnosit biserica pe exterior ungând pereții cu Sfântul și Marele Mir în cele patru puncte cardinale. Procesiunea a continuat și în interior, unde, Înaltpreasfințitul Părinte, a uns cu mir fiecare icoană, începând cu cele din altar apoi a fost săvârșită și Sfânta Liturghie.

După terminarea târnosirii bisericii și a Sfintei Liturghii, cei doi preoți Gheorghe Sandu, paroh și Liviu Vasiloniu, preot slujitor, au fost unși și ridicați la rangul de Iconomi Stavrofori (în biserica ortodoxă – preot sau arhimandrit care poartă o cruce de aur pe piept, ca distincție eclesiastică).

În continuare, părintele protoiereu Ionel Câmpeanu a dat citire Actului de sfințire al bisericii în care se scrie: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, ziditu-s-a această biserică cu Hramul Sfântului Ierarh Nifon din Parohia Sfântul Nifon, Municipiul Târgu Jiu, Protoieria Târgu Jiu Sud, județul Gorj, de către credincioșii parohiei între anii 2010 – 2021. Piatra de temelie a fost pusă în ziua de 21 mai 2010 de către Înaltpreasfințitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, paroh fiind la acea vreme PC Preot Vlădoiescu Ion. Între anii 2021 – 2024 au fost întreprinse lucrări de pictură în tehnica fresco, fiind pictată de către pictorul bisericesc Doru Guță. Sumele necesare edificării și împodobirii sfintei biserici cu pictură și mobilier au provenit de la Primăria Târgu Jiu reprezentată de domnul primar Romanescu Marcel Laurențiu, de la secretariatul de Stat pentru Culte, precum și din donațiile credincioșilor din parohie sub îndrumarea PC Preot Sandu Gheorghe, paroh și Vasiloniu Liviu, preot slujitor. S-a sfințit această casă a lui Dumnezeu la data de 21 mai 2024 de către Înalt Preasfințitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, Protoiereu al Protoieriei Târgu Jiu Sud fiind Preot PC Câmpeanu Ionel, paroh fiind PC Preot Sandu Gheorghe, preot slujitor Vasiloniu Liviu înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi. Binecuvântează Doamne pe toți cei ce iubesc bunăcuviința casei Tale și răsplătește cu darurile Tale cele bogate pe toți cei ce s-au ostenit la înfrumusețarea acestui sfânt locaș”. Actul de sfințire a fost semnat de către: Înalt Preasfințitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Protoiereu Câmpeanu Ionel, Preot Paroh Sandu Gheorghe, Preot Slujitor Vasiloniu Liviu, Primar Romanescu Marcel Laurențiu și 20 de preoți și diaconi slujitori.

Preotul Protoiereu Câmpeanu Ionel a mulțumit Înalt Preasfințitul Părinte, Acad. dr. Irineu pentru că s-a îngrijit ca această casă să devină, prin sfințire, o casă a lui Dumnezeu și a continuat cu mulțumirile și către Primăria Târgu Jiu pentru sprijinul acordat necondiționat în realizarea acestei biserici și în mod special primarului Marcel Laurențiu Romanescu, căruia Înalt Preasfințitul Părinte, Acad. dr. Irineu i-a acordat cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Olteniei, „Crucea Sfântului Nicodim”, clasa I, „În semn de apreciere pentru lucrarea deosebită săvârșită în ogorul Bisericii noastre strămoșești spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea neamului nostru românesc”. În continuare a mai acordat câteva diplome de apreciere unor persoane care au ajutat foarte mult la ridicarea bisericii.

Preotul Sandu Gheorghe, parohul bisericii sfințite în mesajul său a spus: „Iată că aceasta este ziua făcută de Domnul să ne bucurăm, să ne veselim de bunăstare. Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, rugăciunile enoriașilor parohiei noastre „Sfântul Nifon” au fost împlinite astăzi, 21 mai 2024. Pe data de 21 mai 2010 Înalt Preasfințitul Părinte, Acad. dr. Irineu a pus piatra de temelie a acestui sfânt locaș și tot în această sfântă zi de 21 mai, anul Domnului 2024, iată iubiți credincioși că Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit încredințează enoriașilor parohiei noastre spre închinare și spre folosință prin târnosirea acestei biserici, casă a lui Dumnezeu împodobită, împlinindu-se astfel dorința locuitorilor din acest cartier ca să aibă și ei un locaș de cult. Vă mulțumim Înalt Preasfinția Voastră pentru încrederea pe care ne-ți acordat-o. Mulțumim și oficialităților târgujiene pentru sprijinul acordat, părintelui protopop pentru grija avută de noi și credincioșilor, ctitorilor și binefăcătorilor acestui sfânt lăcaș pe care-i vom pomeni cu dragoste în rugăciunile noastre”. A urmat mesajul primarului Marcel Laurențiu Romanescu. „Este o mare onoare pentru mine și pentru dumneavoastră să-l avem în mijlocul nostru pe Înalt Preasfințitul Părinte, Acad. dr. Irineu la un eveniment deosebit pentru comunitatea noastră. Este cel mai înălțător moment pe care l-am avut în cei 48 de ani de existență și în ultimii 7 ani de zile de când reprezint comunitatea târgujiană. Nu fac decât o singură promisiune. Că voi rămâne în slujba B.O.R.-ului (Biserica Ortodoxă Română) și a comunității târgujiene”.

La final Înalt Preasfințitul Părinte, Acad. dr. Irineu a transmis un mesaj plin de înțelepciune și smerenie, de mulțumire lui Dumnezeu și bucurie pentru realizarea acestui eveniment înălțător, de dăruire a unei case a lui Dumnezeu enoriașilor din Parohia Sfântului Nifon. „Vă mulțumesc că m-ați primit cu atâta bucurie și căldură sufletească. Ziua de astăzi este o mândrie a mea și a dumneavoastră. Această fericire va rămâne multă vreme întipărită în sufletele și în inimile noastre. Astăzi se împlinesc 12 ani de când am pus piatra de temelie a acestei sfinte biserici. Sunt 12 ani de trudă, hărnicie și osteneală. Iată că astăzi avem bucuria cu toții și o împlinire sufletească neîntâlnită, o bucurie venită de la Dumnezeu, ca să realizăm această sfântă biserică închinată Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului și care își are moaștele sfinte la Catedrala din Craiova. Suntem unicii din țară care are ca păstor și ajutător pe Sfântul Nifon. În această zi de sărbătoare, cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena noi săvârșim această lucrare sfântă de târnosire a bisericii, de chemare a lui Dumnezeu. Sfințirea unei biserici are o slujbă deosebită și o rânduială mult mai complexă decât a oricărei sfințiri din biserica noastră. În momentele de rugăciune l-am chemat pe Duhul Sfânt, care pretutindenea este și pe toate le împlinește, ca să sfințească lucrarea noastră. Dumnezeu dorește ca să fie chemat întotdeauna în rugăciunea noastră, să ne sfințească sufletele noastre și lucrarea mâinilor noastre. Această lucrare noi o dedicăm lui Dumnezeu. Am simțit această putere a Duhului Sfânt deîndată de am înconjurat biserica și am uns pereții bisericii cu Sfântul și Marele Mir. Noi astfel am botezat sfânta biserică și a primit acest protector Sfântul Nifon și astfel sfântul locaș să fie cu adevărat făcător de minuni. Poporul român a primit credința lui Dumnezeu de la Apostolii lui Isus Hristos, prin Sfântul Andrei, ocrotitorul României”. Referitor la Sfinții Împărați Constantin și Elena, Preasfinția sa a precizat că: „Aceștia, care au trăit în secolul IV, au fost cu adevărat credincioși binecuvântați de Dumnezeu și în același timp, apărători ai credinței în Dumnezeu, deoarece ei au dat un Edict, un document prin care au dat libertate creștinismului în Imperiul Roman, și de atunci s-au construit biserici și creștinii n-au mai fost persecutați, ci au putut să aducă laudă lui Dumnezeu”.

După plecarea Înalt Preasfințitului Părinte Acad. dr. Irineu, enoriașii prezenți, dar și alți credincioși care nu au putut să participa la slujbă, au avut posibilitatea, până la ora 18:00, să intre în altar să sărute Sfânta Evanghelie și să primească o iconiță cu Sfântul Nifon și o bucățică de târnoseală de la sfințirea bisericii.

Acest eveniment, unic până acum în viața mea, a fost ceva înălțător și dătător de bine, mai ales că am avut posibilitatea să fotografiez, dar să și filmez întreaga desfășurare a acestuia.

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR