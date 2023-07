Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din Parohia Lupeşti, filia Bumbeşti-Deal, comuna Bumbeşti-Piţic (I) – ,,Bunul Dumnezeu să răsplătească osteneala truditorilor şi în acelaşi timp să ne dea şi nouă puterea de a duce mai departe această frumoasă tradiţie a noastră ortodoxă”!

În ziua de 16 iulie 2023, în Duminica a 6-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară, la slujba de resfinţire a Bisericii cu Hramul «Sf. Ier. Nicolae», din Parohia Lupeşti, filia Bumbeşti-Deal, comuna Bumbeşti-Piţic, Gorj, la care au participat peste două sute de credincioşi care au suportat o căldură înăbuşitore, de asemenea au participat membri ai Consiliului local Bumbeşti-Piţic, doamna primar Irina Cojocaru împreuă cu mulţi salariaţi ai primăriei! Din soborul de preoţi şi diaconi au făcut parte: Preacucernicul Părinte şi consilier mitropolitan Achim Daniel, Preacucernicul Părinte Protopop Ioan Spilca, al Protopopiatului Târgu-Cărbuneşti, Preotul Paroh Vasile Munteanu, Preacucernicul Părinte Pr. Florin Diaconu, Parohia Baia de Fier, Pr. Ion Popescu, Baia de Fier 2, Pr. Ciungu Ionuţ, Parohia Baia de Fier, Pr. Cărăuşu Simion, Parohia Sohodol, Pr. Niţescu Adrian, Parohia Racoviţa, Pr. Martescu Petruţ, Parohia Bumbeşti-Piţic, Pr. Şerban Valentin, Prohia Poieenari şi alţii! În timpul Sfintei Liturghii, ipodiaconul Alexandru Barcean din Parohia Câmpu Mare a fost hirotonit diacon. La slujba liturgică au cântat la strană membrii Corului Catedralei Mitropolitane «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova, dirijat de către prof. dr. Victor Şapcă. La sfârşitul slujbei, Preacucernicul Părinte Protopop Ioan Spilca a dat citire actului de resfinţire a bisericii, semnat şi de către doamna Primar Irina Cojocaru, de către preoţii şi diaconii care au participat la sfinţirea acestei biserici! Părinte Protopop Ioan Spilca, al Protopopiatului Târgu-Cărbuneşti a spus în cele din urmă: ,,Trăim aceste momente de bucurie pentru că este o zi aleasă pentru Parohia Lupeşti, filia Bumbeştii din Deal, când s-au împlinit rugăciunile dumneavoastră, ale tuturor, de a resfinţi această biserică, pentru că prin osteneala dumneavoastră şi prin curajul Părintelui Paroh, al tuturor celor care v-aţi implicat şi aţi reuşit să redaţi frumuseţea acestei sfinte biserici din satul dumneavoastră, acum ne bucurăm, întrucât ştim că biserica este cea mai importantă clădire dintr-un sat, dintr-o comună, dintr-un oraş! Sfânta biserică resfinţită astăzi, vă este loc de rugăciune, unde se vor săvârşi toate sfintele Taine întemeiate de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aducem mulţumiri tuturor celor care s-au implicat, atât cu sufletul, cât şi cu fapta, Părintelui Paroh Munteanu Vasile, care s-a străduit pentru redarea frumuseţii acestui sfânt lăcaş, în special Consiliului local şi doamnei primar, Irina Cojocaru, participând cu angajaţii primăriei la înfrumuseţarea acestei sfinte biserici! Mulţumim tuturor enoriaşilor Parohiei Lupeşti”, a conchis Părintele Protopop!

,,Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus şi pentru că aţi participat, astăzi, la resfinţirea acestei biserici”!

Cu multă rugăciune smerită, a fost conferit Preacucernicului Preot Paroh, Părintele Munteanu Vasile, rangul bisericesc de iconom şi în cele din urmă au fost acordate gramate chiriarhale de mulţumire următoarelor persoane: doamna primar Cojocaru Irina, precum şi domnilor Cosoroabă Gheorghe, Creţoiu Petrică, Dobroiu Virgil, Dobre Pistol Alexandru. Uşor marcat de o emoţie firească, Preacucernicului Preot Paroh, Părintele Vasile Munteanu a spus cu glasul său plin de elocinţă: ,,Micuţa noastră parohie resfinţeşte astăzi biserica şi le mulţumesc tuturor, vă mulţumesc dumneavoastră, dragi enoriaşi, care v-aţi implicat, ca şi doamnei primar, care ne-a susţinut cu mult suflet! Într-o perioadă destul de scurtă, am reuşit să facem şi prăznicarul! Vă mulţumesc tuturor şi Îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă întoarcă tot sprijinul acordat nouă! Amin”. Orecum sfioasă şi plină de sensibilitate, Doamna primar Cojocaru Irina a ţinut foarte mult ca să se adreseze celor prezenţi şi să spună: ,,Mulţumesc Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, tuturor părinţilor şi enoriaşilor care ne-au sprijinit şi cred că am reuşit să le fim întotdeauna aproape ca să-i ajutăm pentru rezolvarea problemelor! Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus şi pentru că aţi participat, astăzi, la resfinţirea acestei biserici, iar, de câte ori aveţi ocazia, să poposiţi în localitatea noastră, care este o localitate frumoasă şi cu oameni harnici! Vă mulţumesc şi vă rog să-mi scuzaţi emoţiile”, dovedind că feminitatea constă în rafinamentul cuvintelor rostite și înnobilate de amprenta unui caracter feminin desăvârșit în baza căruia principiul feminităţii se manifestă prin tandreţe, sensibilitate, armonie, frumuseţe, puritate şi dăruire, ceea ce înseamnă că femeia poate fi definită utilizând cuvinte cheie precum ființa sau actualitatea care deține un a priori conferit de misterul existenţei, de tumultul vieţii de familie şi de acea emoție acre copleşeşte!

,,Biserica este pentru noi, centrul nostru de viaţă duhovnicească”!

În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a început prin a spune că:

,,Întotdeauna, sfinţirea unei biserici aduce la slujbă mulţi credincioşi, atât din localitatea unde se sfinţeşte biserica, dar, şi pe cei din împrejurimi! Se oficiază o Sfântă Liturghie deosebită, pentru că în acest moment de resfinţire a bisericii, Îl rugăm pe Preabunul Dumnezeu să Se coboare peste sfânta biserică, s-o sfinţească şi în acelaşi timp să-I sfinţească pe toţi cei prezenţi la biserică! În felul acesta, Dumnezeu sfinţeşte munca noastră şi ne dă spre folosinţă o Casă a Sa! Dumnezeu ne dă puterea ca s-o zidim, pentru că I s-a înfrumuseţat Casa Sa! Această biserică a dăinuit până astăzi şi sunt mărturie mormintele înaintaşilor noştri care au zidit după posibilitatea lor o biserică de lemn, după care a fost restaurată şi consolidată, pentru ca astăzi să fie resfinţită! În mod sigur că în rugăciunile noastre, I-am cerut Bunului Dumnezeu ca să răsplătească osteneala truditorilor şi în acelaşi timp să ne dea şi nouă puterea de a duce mai departe această frumoasă tradiţie a noastră ortodoxă”, a subliniat Vlădica Mitropoliei Olteniei, în ideea că fiecare om este casa lui Dumnezeu și este menit ca în el să sălășluiască Duhul Sfânt, ca în el să se înalțe neîncetat slavoslovie Lui Dumnezeu, mai ales că întotdeauna, Casa lui Dumnezeu este o poartă a cerurilor şi este locul prin care ţi se deschide poarta spre Împărăţia lui Dumnezeu! În continuare, Înaltul Ierarh a reiterate faptul că pentru sufletul umil și credincios, Casa lui Dumnezeu de pe pământ este poarta cerului, Cântecul de laudă, rugăciunea, cuvintele rostite cu smerenie şi evlavie, pentru că la sfinţirea unei biserici am ajuns la o etapă în care, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, viaţa noastră (cel puţin pentru moment) merge bine şi vedem că familia este bine, la locul de muncă este bine, sănătatea şi finanţele sunt, şi ele spre mai bine! Tocmai sub acest aspect, Mitropolitul Olteniei a spus în continuare: ,,Biserica este pentru noi, centrul nostru de viaţă duhovnicească! La biserică venim întotdeauna, nu numai când avem nevoie, aşa cum ar fi şcoala, primăria sau alte clădiri din localitatea noastră! Aici, venim, când trebuie să ne botezăm, venim când ne cununăm, venim când ne înmormântăm, acestea fiind cele mai importante evenimente din viaţa unui credincios! Dar, de fiecare dată venim la Sfânta Liturghie Duminica şi la sărbătoare, pentru că avem nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu, dar, în primul rând, venim pentru că aici este «Casa Lui Dumnezeu», iar, Dumnezeu ne ocroteşte pe fiecare dintre noi! Ne primeşte şi ne iartă păcatele, ne primeşte ca să ne întărească puterea noastră de a lucra, ne dă sănătate şi continuitate pe mai departe, ca să ducem viaţa noastră până în ziua în care ne vom aşeza lângă înaintaşii noştri în cimitir! Deci, astăzi am resfinţit biserica aceasta străveche, a înaintaşilor noştri şi ne-am bucurat cu toţi de această Sfântă Liturghie unică, la care nu participăm în fiecare duminică, ci, aproape o dată pe o generaţie de oameni! Şi am trecut prin Sfântul Altar, ne-am închinat la Sfânta Masă, locul cel mai sfânt dintr-o biserică, unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie”, în acest fel, Arhiepiscopul Craiovei arătând că indiferent de situaţia în care te afli, când cineva vine să-ţi viziteze căminul, asemenea emisarilor din Babilon care l-au vizitat pe regele Ezechia, ce răspuns ar putea fi dat la întrebarea pe care i-a pus-o mai târziu regelui profetul Isaia: «Ce au văzut în casa ta?» (Isaia 39:4), pentru a înţelege mai bine spiritual care domneşte acolo unde locuieşte Dumnezeu! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA