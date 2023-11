,,MiTriță” i-a asigurat al doilea succes consecutiv lui Petev

Universitatea Craiova a învins-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 3-1 (0-1), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal. Din cauza problemelor cu zăpada, partida a început cu o oră întârziere. Trupa lui Dorinel Munteanu a marcat prima, prin Alexandru Pop (20 – penalty), după o intrare imprudentă a lui Vladimir Screciu. O triplă a lui Mitriță a dus toate punctele în Bănie. “Piticul Atomic” a fost servit de Jovan Markovic, Nicuşor Bancu, respectiv Alexandru Creţu. A fost al doilea succes consecutiv pentru antrenorul Ivaylo Petev, după victoria cu Dinamo. De altfel, contribuția bulgarului a fost adusă în discuție și de omul meciului de la Galați. „Vreau să îi felicit pe cei de la Galați pentru efortul depus pentru a se juca. Sunt bucuros că am marcat trei goluri, dar suntem fericiți că am câștigat pe un teren foarte greu. O primă repriză nu prea bună, dar ne-am revenit total după pauză. Am avut ceva discuții… Trebuia să ieșim pe teren și să arătăm de ce suntem în stare. Era (Ivaylo Petev – n.r.) tot ce avea nevoie echipa. Suntem bucuroși că îl avem alături. Se vede că suntem într-o altă formă și suntem bucuroși. A adus altă mentalitate, muncă la antrenament, seriozitate. Vrem să dăm totul și să câștigăm cât mai multe puncte”, a declarat Mitriță. Evident, principalul bulgar este conștient că mai are de muncă până ca echipa să se exprime cum își dorește. „Mă simt foarte fericit, în primul rând vreau să felicit lumea care a curățat terenul și în al doilea rând să le mulțumesc jucătorilor. Sunt mândru de ei în repriza secundă, felicit și suporterii noștri. Cred că merita să câștigăm în special pentru ce s-a întâmplat în repriza secundă. Trebuie să devenim din ce în ce mai buni pentru că nu am început prea bine meciul și în primele 45 de secunde le-am dat șansa unui corner. În primele 15-20 de minute nu am fost cei mai buni de pe teren, dar în repriza secundă am dominat, ne-am creat șanse, am înscris trei goluri și meritam să câștigăm. Toată lumea face greșeli, trebuie să învățăm din greșelile noastre pentru a nu le mai repeta”, a spus Petev.

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Zhelev (’62, Adăscăliței), Cisse, Lovric, Gomes Silva – Zivulic – Jardan (’69, Varela), Teles (’59, Neagu) – Maciel (’59, Fatai), A. Pop, Bodișteanu (’69, Tănasă).Rezerve neutilizate: Stoian – Rus, Cîrjan, Adăscăliței, Yabre. Antrenor: Dorinel Munteanu.

„U“ Craiova: L. Popescu – Căpățînă, Screciu, Raul Silva, Bancu – Crețu, Mateiu (’84, Kurtic) – Danciu (’84, Baiaram), Mitriță, Ivan (’72, Roguljic) – Koljic (’34, Markovic).Reverve:Lazar – Ndong, Ișfan, Houri, Trică. Antrenor:Ivaylo Petev.

În runda următoare, Craiova joacă pe teren propriu cu CFR Cluj. Meciul este programat sâmbătă, 2 decembrie, de la ora 20.30. Oltenii ocupă locul 4, cu 29 de puncte.

Cătălin Pasăre