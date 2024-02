Mititelu, entuziasmat de aducerea lui Dragu: Într-un an va fi la echipa națională!

Patronul de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, crede că a dat lovitura după aducerea lui Andrei Dragu (24 de ani). Fotbalistul gorjean a ajuns în Bănie în iarna acestui an și a semnat un contract până în 2026. Finanțatorul doljenilor spune că a luat un jucător de națională și a dezvăluit că nu e prima tentativă de a-l achiziționa pe jucătorul polivalent. „Am dat lovitura cu Dragu! Am luat fotbalist de echipă națională. Într-un an va fi la echipa națională! De mult voiam să-l iau, am vrut să dau și bani pe el. Doar că n-aveam acum bani să dau pentru că n-am vândut nimic! Și mi s-a ivit această oportunitate să-l iau fără să plătesc bani! Am primit un cadou. Botoșani are 100.000 de euro la un viitor transfer. 25%, dar nu mai puțin de 100.000 de euro. Sunt foarte bucuros că am luat un jucător ca Dragu, e un jucător de valoare. Are și vârstă bună, e și oltean. Joacă și fundaș stânga, și winger, are viteză, are tot”, a declarat Adrian Mititelu pentru ProSport.

Dragu este cotat la 350 de mii de euro.

Cătălin Pasăre