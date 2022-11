Ministrul Boloș, la Târgu-Jiu: ,,Gorjul are alocat un buget de peste 530 de milioane de euro. Oportunitatea aceasta de dezvoltare economică trebuie valorificată la maxim!”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ioan Marcel Boloș, a enumerat, sâmbătă, la Târgu-Jiu, oportunitățile pe care le are județul Gorj pentru dezvoltarea economică pe fonduri europene. Boloș a vorbit de o alocare pentru Gorj, pe care a numit-o fără precedent, de 530 de milioane de euro, pentru atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă, pentru cursuri de calificare și așa zisele proiecte verzi, adică de eficiență energetică, dar și despre proiectul ApaRegio privind rețelele de apă și canalizare, pentru o treime din populația județului. Ministrul a făcut precizări și în legătură că drumul expres Craiova – Târgu-Jiu despre care a spus că este în pregătire studiul de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție.

Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat, sâmbătă, la Târgu-Jiu, unde a participat la Conferința Județeană de alegeri a PNL Gorj, că sunt bani alocați pentru județul Gorj pe mai multe componente, inclusiv pentru crearea a 2.900 de locuri de muncă. ,,O primă componentă importantă este cea legată de fondurile alocate prin Fondul de Tranziție Justă, unde avem Programul Operațional de Tranziție Justă, pentru care județul Gorj are alocat un buget de peste 530 de milioane de euro. Sunt bani alocați pentru crearea de locuri de muncă, pentru atragerea de investitori. Aici aveți la dispoziție 320 de milioane de euro pentru a crea un număr de peste 2.900 de locuri de muncă, prin investițiile care urmează a fi atrase. Deci, e o alternativă și o perspectivă de dezvoltare economică fără precedent pe care Guvernul României a reușit ca să ducă acest program operațional într-un stadiu avansat de aprobare la nivelul Comisiei Europene și de aceea credem că oportunitatea aceasta de dezvoltare economică trebuie valorificată la maxim”, a afirmat Boloș. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a spus că Gorjul este primul județ din România cu cea mai mare alocare din FTJ.

,,De asemenea, tot în bugetul acesta de 530 de milioane de euro, aveți o componentă de eficiență energetică, care este destinată atât gospodăriilor individuale, peste 6.000 de gospodării individuale urmează să beneficieze de proiecte verzi, respectiv cu panouri solare care eficientizează consumul energetic al gospodăriilor.

De asemenea, pentru tot ce înseamnă unități școlare, spitale, cămine de îngrijire a vârstnicilor, creșe, tot ce avem ca și proiecte cu componentă socială, peste 135 de milioane de euro sunt disponibile pentru ca astfel de proiecte să fie implementate la nivelul județului dumneavoastră.

Totodată, peste 65 de milioane de euro care vizează calificarea unui număr de 6.000 de viitori beneficiari, sunt cursuri de calificare de această dată nu de birou, ca să fiu foarte bine înțeles, e vorba de meserii care sunt necesare în această perioadă de tranziție verde, cu personalul care este în căutarea unui loc de muncă, iar oportunitățile pe care le-am menționat, din Fondul de Tranziție Justă sunt extrem de diversificate, alocarea fiind fără precedent. Este primul județ din România cu cea mai mare alocare și de aceea, în curând sper eu, în cursul lunii decembrie sau, cel târziu, în ianuarie, anul viitor, să fim prezenți aici pentru a lansa cel mai mare Program operațional de dezvoltare economică pentru Gorj”, a adăugat ministrul. Marcel Boloș a făcut precizări și în legătură cu proiectul de alimentare cu apă și rețele de canalizare derulat de ApaRegio Gorj SA.

,,Mai este o oportunitate de implementare a proiectului la infrastructura de apă și canalizare și discutăm de un număr de peste 135.000 de locuitori ai județului Gorj care beneficiază de acest proiect prin ApaRegio SA. Este un proiect foarte mare care are în vedere inclusiv rețea de apă nouă, cât și partea de reabilitare a rețelei de apă, peste 180 de km, care fac obiectul finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare, așadar un proiect de mare impact, căruia i-am acordat prioritate și am înțeles nevoia aceasta de asigurare a unui nivel calitativ pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, care sunt vitale pentru locuitorii județului și pentru a asigura condiții de viață corespunzătoare pentru un număr cât mai mare de locuitori din județul dumneavoatră”, a afirmat oficialul.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a menționat și drumul expres Craiova – Târgu-Jiu, unul din proiectele extrem de importante pentru județ și a clarificat unele lucruri cu privire la implementarea acestuia.

,,Mai există o oportunitate și pentru infrastructura rutieră, adică pentru drumul expres Craiova-Târgu-Jiu. Trebuie să vă spun că este momentul să vă mobilizați pentru ca acest drum expres, care este cumva o extensie a drumului expres Craiova – Pitești, să fie proiectul tehnic care vă asigură conectivitatea, pentru că având un buget foarte mare pe dezvoltare economică, trebuie să aveți și conectivitatea corespunzătoare.

Peste 110 km are acest drum expres, el este în pregătire cu studiul de fezabilitate și proiect tehnic de execuție, finanțat din fonduri europene în Programul Operațional Infrastructură Mare și are, de asemenea, prinsă pentru continuarea și implementarea lui în Programul Operațional de Transport. Așteptăm să se finalizeze documentația tehnico-economică și să putem să continuăm cu partea de implementare”, a conchis Marcel Boloș.

Claudiu Matei